В июне садоводы могут не только любоваться той растительностью, что успели высадить ранее, но и добавить в сад новые цветы и культуры. И первый месяц лета на самом деле очень хорошо подходит для посева тех растений, которым не страшна жара.

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Какие цветы посадить в июне

Июнь подходит для посадки быстрорастущих однолетних цветов, которые могут порадовать цветением еще до того, как наступят морозы. Например, вот перечень таких цветов:

календула;

алиссум;

настурция;

космеи;

циннии;

василек;

ипомеи;

бархатцы.

Но сажают в июне также и немало многолетников. Например, неплохо будут расти яркие и чрезвычайно неприхотливые газании, а также львиный зев – но его выращивают через рассаду. Можно посадить в июне также колокольчики и маргаритки – последние высаживают в течение всего лета семенами или корневищами.

Впрочем, учитывайте то, что многолетники, посеянные семенами, будут цвести только на следующий год, а вот рассада порадует пышными цветами уже через несколько месяцев.



Некоторые растения можно сажать в июне / Фото Pexels

Что еще посадить в июне

Есть также несколько растений, которые обычно высаживают весной или осенью. Впрочем, если вам очень хочется вырастить их как можно быстрее, то можно провести посадку и летом – и приготовьтесь к тому, что придется приложить значительно больше усилий.

Розы . На клумбу их еще можно высадить в начале лета. Однако нужно внимательно следить, чтобы почва не пересыхала.

. На клумбу их еще можно высадить в начале лета. Однако нужно внимательно следить, чтобы почва не пересыхала. Бегония . Обычно эти цветы сажают в горшок, но когда их пересаживают в открытый грунт, это делают именно в июне.

. Обычно эти цветы сажают в горшок, но когда их пересаживают в открытый грунт, это делают именно в июне. Ирисы. В июне можно сажать большинство сортов ирисов, впрочем, вам нужно найти хорошо освещенный и защищенный от ветра участок.

После того, как высадите эти растения, не забудьте замульчировать почву вокруг стебля. Так земля сохранит наибольшее количество влаги.