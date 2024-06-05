В июне садоводы могут не только любоваться той растительностью, что успели высадить ранее, но и добавить в сад новые цветы и культуры. И первый месяц лета на самом деле очень хорошо подходит для посева тех растений, которым не страшна жара.
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Какие цветы посадить в июне
Июнь подходит для посадки быстрорастущих однолетних цветов, которые могут порадовать цветением еще до того, как наступят морозы. Например, вот перечень таких цветов:
- календула;
- алиссум;
- настурция;
- космеи;
- циннии;
- василек;
- ипомеи;
- бархатцы.
Но сажают в июне также и немало многолетников. Например, неплохо будут расти яркие и чрезвычайно неприхотливые газании, а также львиный зев – но его выращивают через рассаду. Можно посадить в июне также колокольчики и маргаритки – последние высаживают в течение всего лета семенами или корневищами.
Впрочем, учитывайте то, что многолетники, посеянные семенами, будут цвести только на следующий год, а вот рассада порадует пышными цветами уже через несколько месяцев.
Некоторые растения можно сажать в июне / Фото Pexels
Что еще посадить в июне
Есть также несколько растений, которые обычно высаживают весной или осенью. Впрочем, если вам очень хочется вырастить их как можно быстрее, то можно провести посадку и летом – и приготовьтесь к тому, что придется приложить значительно больше усилий.
- Розы. На клумбу их еще можно высадить в начале лета. Однако нужно внимательно следить, чтобы почва не пересыхала.
- Бегония. Обычно эти цветы сажают в горшок, но когда их пересаживают в открытый грунт, это делают именно в июне.
- Ирисы. В июне можно сажать большинство сортов ирисов, впрочем, вам нужно найти хорошо освещенный и защищенный от ветра участок.
После того, как высадите эти растения, не забудьте замульчировать почву вокруг стебля. Так земля сохранит наибольшее количество влаги.