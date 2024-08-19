Если вы хотите, чтобы и осенью ваши огурцы продолжали давать плоды, тогда вы можете использовать один очень простой и доступный способ. Эта подкормка поможет достичь цели, а все ингредиенты для него, скорее всего, уже есть у вас дома.

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Как правильно подкармливать огурцы

Итак, полив для огурцов очень важен. Но вы можете не просто полить их водой, но использовать еще несколько дополнительных средств, которые помогут им плодить лучше. Кроме того, этот метод полезен и для того, чтобы увеличить количество плодов и позволить огурцам развиваться до самых заморозков.

И это чудодейственное средство – это раствор на основе дрожжей и чеснока. Казалось бы, это совсем простые продукты, которые есть у всех дома, и они все же могут делать невероятные вещи с вашим урожаем.

Как приготовить раствор

Для того, чтобы подкормка была действительно удачной, вам нужны такие ингредиенты:

11 граммов дрожжей;

литр горячей воды;

5 граммов сухого чеснока.

Растворите дрожжи в горячей воде, а после этого добавьте к ней чеснок. Раствор должен настояться в течение 2 часов, а затем разбавьте его в еще 9 литрах воды. Используют его для того, чтобы поливать огурцы под корень. Не бойтесь использовать раствор часто: опытные огородники убеждают, что поливать смесью культуру можно раз в две – три недели.



Огурцы нужно подкармливать / Фото Pexels

Чем подкормить огурцы

Дрожжи в растворе очень важны, ведь дают огурцам витамины группы В, а также минеральные вещества и полезные аминокислоты. Чеснок взамен помогает укреплять иммунитет растения и защищает от вредителей.

Но нельзя забывать о еще одном важном факторе: температуру воды во время полива. Важно помнить, что поливать огурцы нужно обязательно теплой водой – 25 – 30 градусов.

Если же вы используете холодную, это может привести к опадению завязей или ухудшить развитие растения.