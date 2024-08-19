Якщо ви хочете, аби та восени ваші огірки продовжували давати плоди, тоді ви можете використати один надзвичайно простий та доступний спосіб. Це підживлення допоможе досягти мети, а всі інгредієнти для нього, скоріш за все, вже є у вас вдома.

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Як правильно підживлювати огірки

Отож, полив для огірків дуже важливий. Але ви можете не просто полити їх водою, але використати ще кілька додаткових засобів, які допоможуть їм плодити краще. Окрім того, цей метод корисний і для того, щоб збільшити кількість плодів та дозволити огіркам розвиватися аж до самих заморозків.

І цей чудодійний засіб – це розчин на основі дріжджів і часнику. Здавалося б, це зовсім прості продукти, які є у всіх вдома, та вони все ж можуть робити неймовірні речі з вашим врожаєм.

Як приготувати розчин

Для того, щоб підгодівля була дійсно вдалою, вам потрібні такі інгредієнти:

11 грамів дріжджів;

літр гарячої води;

5 грамів сухого часнику.

Розчиніть дріжджі у гарячій воді, а після цього додайте до неї часник. Розчин має настоятися протягом 2 годин, а згодом розбавте його у ще 9 літрах води. Використовують його для того, щоб поливати огірки під корінь. Не бійтеся використовувати розчин часто: досвідчені городники переконують, що поливати сумішшю культуру можна раз на два – три тижні.



Огірки потрібно підживлювати / Фото Pexels

Чим підживити огірки

Дріжджі у розчині дуже важливі, адже дають огіркам вітаміни групи В, а також мінеральні речовини та корисні амінокислоти. Часник натомість допомагає зміцнювати імунітет рослини та захищає від шкідників.

Та не можна забувати про ще один важливий фактор: температуру води під час поливу. Важливо пам'ятати, що поливати огірки потрібно обов'язково теплою водою – 25 – 30 градусів.

Якщо ж ви використаєте холодну, це може призвести до опадання зав'язей чи погіршити розвиток рослини.