Буряки – це популярні овочі, які можна знайти на грядках багатьох городників. І вони не тільки смачні та корисні, але й можуть дуже довго зберігатися, щоб потім забезпечувати вас вітамінами протягом усієї зими.

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Як правильно зберігати буряк на зиму

Перший пункт, який відповідає за успішне зберігання буряка – це правильний термін збирання коренеплоду. Зважте на те, що ці коренеплоди бувають ранніми, пізніми та середніми. І для того, щоб отримати урожай, вам потрібно приблизно 50, 100 чи 80 днів.

Втім, також звертайте увагу й на погоду. Якщо вона не дуже хороша, або ж клімат суворий, тоді вам може знадобитися більше часу. А ось після викопування буряка його, попри поширену думку, не можна відразу ж відправляти до підвалу чи холодильника для тривалого зберігання.

Прямо на городі займіться обрізанням бадилля – хвостик має залишатися всього у 1 сантиметр. Після цього підсушіть урожай, акуратно очистьте його від ґрунту, а також відсортуйте зіпсовані плоди, щоб вони не заразили гниллю решту буряків.

Ще одне важливе завдання, про яке не можна забувати – це видалення бічних коренів. Та цим потрібно займатися так, щоб не пошкодити основний буряк, адже це може призвести до небажаних наслідків. Якщо основний корінь дуже довгий, його також можна обрізати, але залишити приблизно 7 сантиметрів.



Буряк потрібно правильно зберігати / Фото Pexels

Спершу буряки потрібно зберігати у ямі чи траншеї у землі. Прибирати потім можна у підвал чи темну комору. А якщо ж спеціальних місць для зберігання немає, тоді підійде і холодильник, та температура не має перевищувати 2 градуси.

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Та існують деякі хитрощі, які допоможуть вам довше зберігати буряк свіжим. Наприклад, ви можете шар за шаром розкладати його з картоплею, і тоді вона віддаватиме буряку свою вологу. Коренеплід залишатиметься твердим, а картопля не згниє передчасно.

Також можна покласти буряк у ящики з попередньо просушеним на сонці піском. Плоди потрібно складати так, щоб вони не торкалися один одного. Також ви можете пересипати буряк порошком з крейди.

Та зважайте на те, що зберігати буряк у квартирі можна не довше, ніж 4 місяці.