Чтобы росли вдвое быстрее: чем нужно подкормить огурцы: чем нужно подкормить огурцы

Огурцы это довольно прихотливая культура, для выращивания которой огородникам нужно изрядно постараться. Впрочем, с правильными подкормками у вас обязательно все получится.

Летом овощи продолжают активный рост и нуждаются в достаточно много питательных веществ для того, чтобы стимулировать рост. И если вы знаете рецепт всего одного удобрения для этой культуры, вы сможете вырастить высокие и урожайные грядки.

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Чем полезно удобрение из дрожжей

Дрожжи сами по себе – это очень замечательный продукт, ведь он содержит внутри достаточно много биологически активных веществ. Это и аминокислоты, кальций, азот, органическое удобрение, фитогормоны и органическое железо. Кроме того, там есть и немало других полезных веществ, которые помогут росту ваших огурцов.



Удобрение для огурцов очень важно / Фото Pexels

Дрожжи – это гриб, который очень быстро растет, и во время брожения он выделяет достаточно много азота и пузырьков, а азот – это очень нужное для молодых растений вещество. Оно и способствует активному росту, и укрепляет корневую систему растения.

Как сделать удобрение из дрожжей

для того, чтобы сделать удобрение из дрожжей в домашних условиях, вам понадобятся:

50 граммов живых дрожжей или 5 граммов сухих;

5 чайных ложек сахара;

5 литров воды.

Дрожжи нужно размять и всыпать в кастрюлю, а после этого добавить туда сахар и залить все это небольшим количеством воды, чтобы лучше перемешать. Сахар понадобится для того, чтобы ускорить процесс брожения. Еще раз размешайте настой и поставьте его в теплое место, чтобы дрожжи подходили.

Вода для этого должна быть теплой, ведь в ней продукт будет работать лучше. После того, как процесс брожения завершится, дрожжи нужно перелить в ведро и приготовить концентрат, который впоследствии можно разводить в пропорции 1:5.

2 литра полученного концентрата нужно развести в 10 литрах воды.