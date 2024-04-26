Это удобрение для роз сделает чудеса: вы не сможете оторвать глаз

Для того, чтобы наслаждаться цветением роз у себя в саду, вам нужно позаботиться о том, чтобы правильно и вовремя подкормить свои цветы.

Розы – это замечательные цветы, которые очень хорошо пахнут и могут радовать глаз каждый день. Но для этого нужно правильно подкормить растения, и именно так вы получите наиболее пышное и приятное цветение.

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Чем подкормить розы до цветения

Если вы не знаете, какие удобрения лучшие для подкормки роз, тогда вам точно нужно обратить внимание на средства, которые в своем составе содержат калий и фосфор. Но это далеко не все, что вы можете использовать в качестве удобрения.

Если же вы все-таки решили воспользоваться фосфором и калием, тогда вам нужно на 10 литров воды развести по 10 граммов суперфосфата и сульфата калия. Такая подкормка будет идеальной в стадии бутонизации и сделает ваш сад просто непревзойденным. Впрочем, этот процесс придется также повторить в июле. И тогда вам нужно будет добавить к озеру еще 500 граммов куриного помета и 10 граммов нитрофоски.

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Если же вы хотите воспользоваться народными средствами, тогда все также достаточно просто и вам понадобятся всего два ингредиента – пепел и вода. Для того, чтобы приготовить раствор, перемешайте 1 килограмм пепла и 10 литров воды и доведите эту смесь до кипения. Оставьте на газу еще на 20 минут, а после этого остудите раствор. После этого им нужно полить розы под корень.



Розы нужно подпитывать правильно / Фото Pexels

Также для подкормки можно использовать также и китсковую муку – на 1 литр почвы нужно добавить ложку муки и смешать с землей во время посадки цветов.