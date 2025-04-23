Чем подкормить спатифиллум дома: выбросит новые листья за неделю

Спатифиллум – это неприхотливое и очень популярное комнатное растение. Но для того, чтобы оно активно росло, не стоит забывать о подкормке.

Мирная лилия, или, как еще называют растение, женское счастье – это чрезвычайно распространенный в квартирах цветок. Вот только заставить зацвести ее иногда – это то еще задание, сообщает 24 Канал. К счастью, подкормка может стимулировать растение к этому.

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Чем подкормить спатифиллум?

Для того, чтобы поощрить мирную лилию к цветению, важно соблюдать условия ее освещения и полива. Важно ее и подкармливать – хотя многие цветоводы и забывают об этом важном шаге. Очень хорошей подкормкой может стать банановая кожура – это копеечное, но чрезвычайно эффективное удобрение, что можно изготовить дома без особых проблем.

Плоды содержат много калия, и если он попадет в почву, это поможет растению развиваться и процветать. Общее правило заключается в том, чтобы подпитывать растения 2 – 3 раза весной и летом и сократить подкормки до одного в сезон осенью и зимой.



Спатифиллум нужно подпитывать / Фото Pexels

Для того, чтобы приготовить банановое удобрение, нужно нарезать кожуру банана небольшими кусочками и на неделю оставить в воде. Время от времени воду нужно перемешивать, чтобы кожура лучше размягчалась и высвободила все питательные вещества.

Кстати, подкормки нужно не только для спатифиллума. Ранее мы уже рассказывали, чем подкормить замиокулькас, чтобы он выпускал больше листьев.

После этого банановую воду нужно развести с 5 частями воды и полить этим раствором спатифиллум. Делайте это еженедельно в период, когда растение цветет, а вот в зимние месяцы удобрением лучше не злоупотреблять. Спатифиллум поливать в холодное время года вообще нужно осторожно: всегда перед поливом проверяйте, ли верхний слой почвы сухой.

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Но есть еще один копеечный ингредиент, что может заставить спатифиллум быстро зацвести. Возьмите чайную ложку молотой корицы и растворите в одном литре воды и полейте спатифиллум под корень. Питательный раствор следует вносить курсом, чтобы подпитать спатифиллум как следует: поливайте каждую неделю в течение месяца.