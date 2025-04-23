Роскошное цветение фиалки может украсить любой подоконник. Но для того, чтобы оно продолжалось достаточно долго, нужно позаботиться о правильной подкормке, сообщает 24 Канал.

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Чем подкормить фиалки?

Опытные цветоводы знают, что трудно найти для фиалок лучше удобрение чем обычные дрожжи. Они безопасны и эффективны, а также стоят копейки. Впрочем, это не влияет на то, что они содержат множество питательных микроэлементов – в том числе и такие важные для любого растения фосфор, азот, калий и другие. Кроме того, дрожжи могут улучшить структуру почвы и сделать ее более питательной и воздухопроницаемой.

А для того, чтобы приготовить питательный и полезный раствор, нужно растворить чайную ложку сухих дрожжей в литре теплой воды и оставить под крышкой на несколько часов, чтобы начались процессы брожения. После этого раствор можно использовать для полива фиалок.

Но учитывайте, что поливать таким удобрением цветы можно не чаще, чем раз в месяц – избыток удобрения для растений может стать не менее губительным, чем его недостаток. Кроме полива, для подкормки сухие дрожжи можно просто замешивать в почву в горшке. Так растение будет получать питательные вещества прямо из земли в течение нескольких недель.



Фиалки нужно время от времени подпитывать / Фото Pexels

Еще одно средство, которое часто используют цветоводы – это йодный раствор. Для того, чтобы приготовить его, нужно взять каплю йода и растворить ее в 3 литрах воды. Предварительно воду нужно отстоять, а подкормку можно использовать всего 3 – 4 раза за сезон – в таком случае фиалки точно быстро порадуют вас прекрасным цветением.

Иногда огородники также прибегают к несколько более сложной подкормке древесной золой. Это вещество является природным источником калия и фосфора, а потому помогает улучшить состояние почвы, бороться с вредителями и насекомыми.

Впрочем, не все растения можно подпитывать так. Ранее мы рассказывали, под какие овощи нельзя вносить золу, чтобы не загубить растения.

Для подкормки из золы столовую ложку вещества нужно растворить в литре воды. Настаивайте в течение дня, а потом поливайте средством фиалки раз в две недели.