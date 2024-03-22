Для быстрого роста: чем нужно подкармливать виноград весной

Подкармливать виноград нужно весной, еще до того, как начнется цветение. Это поможет не только укрепить растение, но и получить лучший урожай.

Виноград – это то растение, которое очень любит подкормки и точно отблагодарит вас за это богатым урожаем и красивыми, налитыми ягодами. Первое удобрение под кусты начинают вносить рано весной – почти сразу же после того, как растает снег.

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Второй и третий раз за год виноград подкармливают уже после цветения и после появления на нем первых ягод. Один из самых удобных способов подпитывать виноград – это делать это не на сам участок, а в дренажные трубы.

Минеральные удобрения

Для того, чтобы виноград быстро пробудился и начал рано плодоносить, вам нужен азот. Для ваших кустов вам нужно подготовить такую целебную смесь: смешайте 2 столовые ложки суперфосфата, 1 чайную ложку калия и 1 столовую ложку аммиачной селитры.

Смесь нужно равномерно разделить по участку, а после того полить ваш виноград.

А вот когда вашему винограду уже больше, чем 3 года, вы можете использовать другую смесь. Для нее нужно смешать:

40 граммов мочевины;

40 граммов суперфосфата;

30 граммов сульфата натрия;

10 литров воды.

Этот раствор нужно подливать под корень растения.

Куриный помет

Это удобрение содержит очень много калия и фосфора, а эти вещества очень полезны для ягод винограда. Особенно он хорошо подойдет для молодых кустов. Для того, чтобы подготовить раствор, вам нужно смешать горсть помета и 20 литров воды. Смесью полейте участок с виноградом.

Или же вы можете закопать по пол ведра помета возле каждого куста. После этого каждый куст нужно полить не менее 5 литрами воды.

Зола

Зола – это природный заменитель и минеральных, и химических удобрений. Вам нужно растворить 1 килограмм золы в трех ведрах воды. Учитывайте также то, что пепел также будет отпугивать и грибок от вашего винограда.

Навоз

Свежий коровий навоз может хорошо подпитать ваш виноград. Вам нужно смешать ведро навоза на 3 ведра воды и оставить на 1 – 2 недели настаиваться. Затем смесь нужно развести в соотношении 1:5.

Под один куст винограда нужно вливать по 2 ведра.