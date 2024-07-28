Чеснок – это достаточно простая в выращивании культура, и именно поэтому ее можно найти почти на каждом огороде. Но даже здесь есть несколько хитростей, которые помогут приумножить урожай.

Середина лета – это идеальное время для того, чтобы заняться подкормкой чеснока. Несмотря на то, что он неприхотлив к уходу, совсем немного внимания приведет к тому, что головки вырастут намного больше.

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Чем подкормить чеснок

Чтобы чесночные зубчики были действительно большими, в июле не помешает провести простую подкормку, ведь овощу очень нужен калий. Поэтому примерно за месяц до сбора урожая вы можете внести такие удобрения на грядку:

раствор сульфата калия – на 10 литров воды нужно 15 граммов вещества;

– на 10 литров воды нужно 15 граммов вещества; настой золы – на 10 литров воды добавьте 1 стакан золы и полейте грядки.

Но запомните: золой можно подпитывать чеснок только в случае, если почва слабокислая. Но если он щелочной, делать этого не нужно, потому что вы можете так достичь обратного результата.

Также очень часто для подпитки чеснока и улучшения его урожайности огородники завязывают его листья в узел.



Чеснок нужно подпитывать / Фото Pexels

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

К пожелтению и преждевременному созреванию чеснока приводит и недостаток влаги, поэтому нельзя забывать и об обычном поливе. А когда листья все равно продолжают желтеть, это может означать, что в почве не хватает азота – тогда грядку можно посыпать мочевиной. Использовать ее нужно в расчете 25 – 30 граммов на квадратный метр.

За 20 дней до сбора чеснока полив нужно полностью прекратить, ведь головки должны хорошо подсохнуть.