Урожай будет огромным: названо идеальное удобрение для подкормки кабачков в июле

Многие дачники имеют много проверенных лайфхаков по выращиванию овощей на грядках. После посадки растениям надо дать подкормку, чтобы они хорошо росли, поэтому далее расскажем, какое удобрение является идеальным для кабачков.

Очень важным является внесение органических и минеральных удобрений. В конце июня и в начале июля надо обязательно подкармливать кабачки. От того, какого размера вырастет куст, будет зависеть, сколько плодов этот куст сможет вытянуть.

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Удобрение для кабачков

Самым лучшим удобрением считается куриный помет. Это органическое удобрение прекрасно подходит для наращивания зеленой массы – от периода, когда растение растет вплоть до его плодоношения.

Для приготовления подкормки в 10 литрах воды разведите 0,5-литровую банку концентрата. Чтобы его приготовить нужно взять термообработанный куриный помет и развести в пропорции 1:1. Этот концентрат надо оставить на 3 дня, а тогда уже разводить с водой.

Куриный помет можно заменить любым другим удобрением, в составе которого большинство азотной составляющей. Это может быть аммиачная селитра или средство "Rost Концентрат 15.7.7".



Не забудьте подкормить кабачки в июле / Фото Pexels

Удобрение играет важную роль в росте кабачков, обеспечивая растение необходимыми питательными веществами для здорового развития, поэтому постарайтесь не пропустить подкормку уже сейчас.

Для обеспечения оптимального роста кабачков важно соблюдать баланс питательных веществ. Слишком большое или малое количество любого из основных элементов может негативно повлиять на здоровье растений и урожайность. Поэтому четко придерживайтесь рецептуры, чтобы не навредить овощам.