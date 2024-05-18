Чем подкормить капусту весной, чтобы завязались крепкие и крупные кочаны

Для того, чтобы получить большой урожай капусты, вам нужно обязательно подкормить саженцы. Иначе на крепкие и здоровые кочаны нечего и надеяться.

Вероятно, будет сложно найти украинский огород, на котором не будет расти капуста. Но несмотря на то, что это достаточно простая в уходе и неприхотливая культура, она все еще нуждается в подпитке для активного роста и быстрого развития.

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Чем подкормить капусту после посадки

Проводить первую подкормку капусты можно уже через три недели после посадки. И лучше всего для этого подойдет органика – например, раствор из коровяка. Для того, чтобы его подготовить, вам нужно взять одну часть коровяка и развести в 10 равных частях воды. После этого хорошо перемешайте раствор и вносите по пол-литра под куст.

Вторую подкормку проводят через 10 дней после первой. Для него можно использовать куриный помет – возьмите его пол литра и разведите в ведре воды и добавьте туда 10 граммов мочевины. Тщательно перемешайте и внесите под каждый куст капусты по литровой банке удобрения.

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В начале июля проводят уже третью подкормку – и на этот раз используют суперфосфат. Две столовые ложки сухого вещества размешайте в 5 литрах воды и полейте удобрением грядку с капустой.



Капусту нужно подкармливать / Фото Pexels

В следующем месяце проводят еще одну подкормку – калийными и фосфорными удобрениями. Для этого берут нитроаммофоску. Столовую ложку препарата разводят в ведре воды и вносят по литру под каждый куст.