Подпитывать клубнику надо только в случае, если истощена почва, неухоженные грядки и есть недостаток питательных веществ. Если же вы систематически улучшаете почву, восстанавливаете плодородие, мульчируете, вносите органику и удобрения осенью, тогда подпитывать ягоды не надо.

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Чем подкормить клубнику весной

Первую подкормку азотными удобрениями вносят в начале роста клубники. Время на подкормку ягод уже прошло, поскольку ягода начинала расти в начале весны. Единственное, что остается сделать в мае – внести фосфор и калий до начала цветения.

Если ваша клубника еще не зацвела, тогда поспешите ее подкормить, чтобы уже в июне ягоды порадовали вас своими размерами и сочностью.

В мае стоит подпитывать клубнику двумя макроэлементами, которые являются ключевыми для цветения и завязывания ягод, которые хорошо влияют на развитие и вкус.



Клубнику надо подкормить в мае / Фото Unsplash

Что касается минеральных удобрений, то традиционно для клубники используют сочетание суперфосфата и сернокислого калия. Для раствора нужно растворить 1 чайную ложку удобрения в теплой воде (на 1 ведро воды и на 1 метр квадратный насаждений). При нормальном росте листьев и отсутствии признаков дефицита фосфора, можно вносить только калийные препараты.

А вот из органических удобрений для майской подкормки используют золу, которая кроме калия и фосфора содержит более 30 микроэлементов, которые хорошо влияют на кусты ягод.

Вносите золу в виде настоя (1 стакан на 1 литр кипятка и на 1 ведро воды). Рассыпайте под кустики по поверхности почвы. На каждый куст нужно 0,5 литра.

Также для улучшения урожайности используйте метод внесения удобрений по листу – опрыскивание питательными растворами малой концентрации. Для лиственной подкормки используют настой золы, комбинируя его питательную функцию с защитной.