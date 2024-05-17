Підживлювати полуницю треба лише у випадку, якщо виснажений ґрунт, недоглянуті грядки та є нестача поживних речовин. Якщо ж ви систематично покращуєте ґрунт, відновлюєте родючість, мульчуєте, вносите органіку та добрива восени, тоді підживлювати ягоди не треба.

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Чим підживити полуницю навесні

Перше підживлення азотними добривами вносять на початку росту полуниці. Час на підгодівлю ягід вже минув, оскільки ягода починала рости на початку весни. Єдине, що залишається зробити у травні – внести фосфор та калій до початку цвітіння.

Якщо ваша полуниця ще не зацвіла, тоді поспішіть її підживити, щоб вже в червні ягоди потішили вас своїми розмірами та соковитістю.

У травні варто підживлювати полуницю двома макроелементами, які є ключовими для цвітіння та зав’язування ягід, які добре впливають на розвиток та смак.



Полуницю треба підживити в травні / Фото Unsplash

Щодо мінеральних добрив, то традиційно для полуниці використовують поєднання суперфосфату та сірчанокислого калію. Для розчину потрібно розчинити 1 чайну ложку добрива в теплій воді (на 1 відро води та на 1 метр квадратний насаджень). При нормальному рості листя та відсутності ознак дефіциту фосфору, можна вносити лише калійні препарати.

А от з органічних добрив для травневого підживлення використовують попіл, який крім калію та фосфору містить понад 30 мікроелементів, які добре впливають на кущі ягід.

Вносьте попіл у вигляді настою (1 склянка на 1 літр окропу та на 1 відро води). Розсипайте попід кущики по поверхні ґрунту. На кожен кущ потрібно 0,5 літра.

Також для покращення врожайності використовуйте метод внесення добрив по листу – обприскування живильними розчинами малої концентрації. Для листяного підживлення використовують настій попелу, комбінуючи його живильну функцію із захисною.