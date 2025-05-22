Клубника вырастет просто гигантской: этот бабушкин метод подкормки поразит всех
- Для подкормки клубники весной используют смесь из борной кислоты, марганцовки, йода и нашатырного спирта.
- Для улучшения вкуса ягод рекомендуют древесную золу, йодный раствор и удобрения с магнием.
- Важно также весной защитить клубнику от вредителей, таких как долгоносик.
Часто огородники во время подкормки клубники меняют и чередуют удобрения, пытаясь достичь идеального результата: чтобы клубника была не только большой, но и сладкой.
Клубника – это одна из самых любимых ягод огородников на участке, и недаром: она сочная, сладкая и очень вкусная, сообщает 24 Канал. Но в то же время ягода и достаточно капризная, и для хорошего урожая требует не меньше ухода.
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Чем подкормить клубнику?
Любое растение на огороде, и клубника совсем не исключение, нуждается в уходе весной. И для того, чтобы насладиться максимальным количеством красных ягод, нужно разобраться, чем кусты нужно "накормить" накануне.
Клубнику весной стоит подкормить / Фото Pexels
Опытные дачники советуют одно эффективное удобрение для подкормки ягоды. Вот что вам для него понадобится:
- чайная ложка борной кислоты;
- чайная ложка марганцовки;
- треть ведра теплой воды;
- ведро воды;
- несколько капель йода;
- две столовые ложки нашатырного спирта.
Марганцовку нужно смешать с борной кислотой в теплой воде и развести готовый раствор в ведре воды. После этого добавьте несколько капель йода и еще раз перемешайте. В конце концов добавьте нашатырный спирт и перемешайте еще раз.
Под каждый кустик клубники нужно вносить примерно 300 – 400 миллилитров этой смеси. Впрочем, перед этим нужно обязательно позаботиться о том, чтобы убрать старые и сухие листья, а также проверить, не появилось ли на растениях больных побегов. Если вы их нашли, немедленно обрежьте.
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Зато для сладости клубники советуют совсем другие подкормки:
- Древесная зола – она может улучшить вкус ягод и сделать их в разы ароматнее.
- Йодный раствор – на 10 литров воды нужно добавить всего 5 капель йода. Считается, что такая подпитка повышает сахаристость плодов.
- Удобрения с магнием – они усиливают фотосинтез, а это способствует накоплению сахаров в ягодах.
Кстати, весной стоит также позаботиться и о защите клубники от вредителей. Вы уже делились лайфхаком, как легко выгнать долгоносика из клубники – ведь этот распространенный вредитель может быстро уничтожить немалую часть урожая.