Клубника вырастет просто гигантской: этот бабушкин метод подкормки поразит всех

Часто огородники во время подкормки клубники меняют и чередуют удобрения, пытаясь достичь идеального результата: чтобы клубника была не только большой, но и сладкой.

Клубника – это одна из самых любимых ягод огородников на участке, и недаром: она сочная, сладкая и очень вкусная, сообщает 24 Канал. Но в то же время ягода и достаточно капризная, и для хорошего урожая требует не меньше ухода.

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Чем подкормить клубнику?

Любое растение на огороде, и клубника совсем не исключение, нуждается в уходе весной. И для того, чтобы насладиться максимальным количеством красных ягод, нужно разобраться, чем кусты нужно "накормить" накануне.



Клубнику весной стоит подкормить / Фото Pexels

Опытные дачники советуют одно эффективное удобрение для подкормки ягоды. Вот что вам для него понадобится:

чайная ложка борной кислоты;

чайная ложка марганцовки;

треть ведра теплой воды;

ведро воды;

несколько капель йода;

две столовые ложки нашатырного спирта.

Марганцовку нужно смешать с борной кислотой в теплой воде и развести готовый раствор в ведре воды. После этого добавьте несколько капель йода и еще раз перемешайте. В конце концов добавьте нашатырный спирт и перемешайте еще раз.

Под каждый кустик клубники нужно вносить примерно 300 – 400 миллилитров этой смеси. Впрочем, перед этим нужно обязательно позаботиться о том, чтобы убрать старые и сухие листья, а также проверить, не появилось ли на растениях больных побегов. Если вы их нашли, немедленно обрежьте.

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Зато для сладости клубники советуют совсем другие подкормки:

Древесная зола – она может улучшить вкус ягод и сделать их в разы ароматнее.

– она может улучшить вкус ягод и сделать их в разы ароматнее. Йодный раствор – на 10 литров воды нужно добавить всего 5 капель йода. Считается, что такая подпитка повышает сахаристость плодов.

– на 10 литров воды нужно добавить всего 5 капель йода. Считается, что такая подпитка повышает сахаристость плодов. Удобрения с магнием – они усиливают фотосинтез, а это способствует накоплению сахаров в ягодах.

Кстати, весной стоит также позаботиться и о защите клубники от вредителей. Вы уже делились лайфхаком, как легко выгнать долгоносика из клубники – ведь этот распространенный вредитель может быстро уничтожить немалую часть урожая.