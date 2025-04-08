Лаванда будет цвести весь сезон: подкормите ее копеечным средством
- Лаванда не нуждается в удобрениях в первые годы, а впоследствии лучше использовать фосфор и калий, избегая органических удобрений.
- Для подкормки лаванды можно использовать яичную скорлупу для кальция и кофейную гущу для азота.
Лаванда – это достаточно неприхотливое в уходе растение, но ей подходят не все удобрения. Поэтому для того, чтобы растение действительно получило пользу, нужно позаботиться о соответствующей подкормке.
Садоводы уже точно знают, что лаванде нужны такие удобрения, что будут постепенно высвобождать питательные вещества в почву. Ведь если она получит слишком много подпитки за раз, это может стать губительным для растения, сообщает 24 Канал.
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Чем можно подкормить лаванду для цветения?
Прежде всего, важно отметить, что в первые годы жизни лаванда вообще не требует никаких удобрений. И подкормки эксперты советуют начинать уже тогда, когда растение растет более, чем четыре года.
Кроме этого лаванда не требует органических удобрений: дело в том, что в естественных условиях роста этого растения органика практически отсутствует. Даже более – ее использование скорее навредит лаванде, чем принесет пользу. Ведь так вы создаете благоприятную среду для вредителей и болезней.
Лаванда нуждается в правильной подпитке / Фото Pexels
Именно поэтому для подкормки лаванды советуют использовать минеральные удобрения – в частности фосфор и калий, которые положительно будут влиять и на рост, и на аромат и цветение растения. Азот можно использовать, однако очень осторожно, и вносить его следует в ограниченных количествах.
Кстати, весной лаванду нужно не только подкормить. Ранее мы уже рассказывали, как проводить обрезку лаванды для максимального цветения и роста.
Вот несколько домашних копеечных подкормок, что ускорят рост лаванды.
- Яичная скорлупа. В измельченном виде она является невероятным источником кальция для лаванды, что будет медленно высвобождаться и питать корни цветка. Нужно посыпать измельченной скорлупой основание растений.
- Кофейная гуща. Использованная кофейная гуща будет насыщать лаванду азотом, что поможет в росте и развитии растения. Удобрение вносить достаточно просто – насыпайте немного кофейной гущи вокруг растения и смешивайте ее с почвой. Азот не навредит растению, ведь высвобождается из гущи достаточно постепенно.
- Минеральные удобрения. Как уже отмечалось выше, лаванда достаточно хорошо реагирует на минеральные удобрения. Кроме фосфора и калия можно использовать суперфосфат, калимагнезию и другие подкормки.