Лаванда буде квітнути весь сезон: підживіть її копійчаним засобом
- Лаванда не потребує добрив у перші роки, а згодом краще використовувати фосфор і калій, уникаючи органічних добрив.
- Для підживлення лаванди можна використовувати яєчну шкаралупу для кальцію і кавову гущу для азоту.
Лаванда – це досить невибаглива у догляді рослина, але їй підходять не всі добрива. Тож для того, аби рослина справді отримала користь, потрібно подбати про відповідне підживлення.
Садівники вже точно знають, що лаванді потрібні такі добрива, що будуть поступово вивільняти поживні речовини у ґрунт. Адже якщо вона отримає надто багато підживлення за раз, це може стати згубним для рослини, повідомляє 24 Канал.
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Чим можна підживити лаванду для цвітіння?
Перш за все, важливо зазначити, що у перші роки життя лаванда взагалі не потребує ніяких добрив. І підживлення експерти радять починати вже тоді, коли рослина росте більше, ніж чотири роки.
Окрім цього лаванда не потребує органічних добрив: річ у тому, що у природних умовах зростання цієї рослини органіка практично відсутня. Навіть більше – її використання скоріше зашкодить лаванді, аніж принесе користь. Адже так ви створюєте сприятливе середовище для шкідників та хвороб.
Лаванда потребує правильного підживлення / Фото Pexels
Саме через це для підживлення лаванди радять використовувати мінеральні добрива – зокрема фосфор та калій, які позитивно впливатимуть і на ріст, і на аромат та цвітіння рослини. Азот також можна використовувати, проте дуже обережно, і вносити його варто в обмежених кількостях.
До речі, навесні лаванду потрібно не тільки підживити. Раніше ми вже розповідали, як проводити обрізку лаванди для максимального цвітіння та росту.
Ось кілька домашніх копійчаних підживлень, що прискорять ріст лаванди.
- Яєчна шкаралупа. У подрібненому вигляді вона є неймовірним джерелом кальцію для лаванди, що буде поволі вивільнятися та живитиме корені квітки. Потрібно посипати подрібненою шкаралупою основу рослин.
- Кавова гуща. Використана кавова гуща буде насичувати лаванду азотом, що допоможе у рості та розвитку рослини. Добриво вносити досить просто – насипайте трохи кавової гущі навколо рослини та змішуйте її з ґрунтом. Азот не нашкодить рослині, адже вивільняється з гущі досить поступово.
- Мінеральні добрива. Як вже зазначалося вище, лаванда досить добре реагує на мінеральні добрива. Окрім фосфору та калію ви можете використовувати суперфосфат, калімагнезію та інші підживлення.