Садівники вже точно знають, що лаванді потрібні такі добрива, що будуть поступово вивільняти поживні речовини у ґрунт. Адже якщо вона отримає надто багато підживлення за раз, це може стати згубним для рослини, повідомляє 24 Канал.

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Чим можна підживити лаванду для цвітіння?

Перш за все, важливо зазначити, що у перші роки життя лаванда взагалі не потребує ніяких добрив. І підживлення експерти радять починати вже тоді, коли рослина росте більше, ніж чотири роки.

Окрім цього лаванда не потребує органічних добрив: річ у тому, що у природних умовах зростання цієї рослини органіка практично відсутня. Навіть більше – її використання скоріше зашкодить лаванді, аніж принесе користь. Адже так ви створюєте сприятливе середовище для шкідників та хвороб.



Лаванда потребує правильного підживлення / Фото Pexels

Саме через це для підживлення лаванди радять використовувати мінеральні добрива – зокрема фосфор та калій, які позитивно впливатимуть і на ріст, і на аромат та цвітіння рослини. Азот також можна використовувати, проте дуже обережно, і вносити його варто в обмежених кількостях.

До речі, навесні лаванду потрібно не тільки підживити. Раніше ми вже розповідали, як проводити обрізку лаванди для максимального цвітіння та росту.

Ось кілька домашніх копійчаних підживлень, що прискорять ріст лаванди.