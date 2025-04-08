Садоводы уже точно знают, что лаванде нужны такие удобрения, что будут постепенно высвобождать питательные вещества в почву. Ведь если она получит слишком много подпитки за раз, это может стать губительным для растения, сообщает 24 Канал.

Интересно Посадите эти 5 многолетних растений: они очень быстро растут

Чем можно подкормить лаванду для цветения?

Прежде всего, важно отметить, что в первые годы жизни лаванда вообще не требует никаких удобрений. И подкормки эксперты советуют начинать уже тогда, когда растение растет более, чем четыре года.

Кроме этого лаванда не требует органических удобрений: дело в том, что в естественных условиях роста этого растения органика практически отсутствует. Даже более – ее использование скорее навредит лаванде, чем принесет пользу. Ведь так вы создаете благоприятную среду для вредителей и болезней.



Лаванда нуждается в правильной подпитке / Фото Pexels

Именно поэтому для подкормки лаванды советуют использовать минеральные удобрения – в частности фосфор и калий, которые положительно будут влиять и на рост, и на аромат и цветение растения. Азот можно использовать, однако очень осторожно, и вносить его следует в ограниченных количествах.

Кстати, весной лаванду нужно не только подкормить. Ранее мы уже рассказывали, как проводить обрезку лаванды для максимального цветения и роста.

Вот несколько домашних копеечных подкормок, что ускорят рост лаванды.