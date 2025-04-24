Если вы хотите убедиться, что впоследствии соберете невероятно богатый урожай лука, уже сейчас стоит позаботиться о правильных подкормках, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Агроцентр".

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Чем подкормить лук весной?

Лук – это растение, которое очень любит подкормки. Он хорошо относится к удобрениям, хоть и не нуждается в них очень часто. И если вы не уверены в качестве сорта, который посадили, или в плодородии почвы, тогда подкормка – это то, что может спасти ваш урожай лука.

Важнейшее удобрение, о котором точно не стоит забывать – это азотсодержащее. Азот нужен для хорошего развития и быстрого роста лука. А вот калийные подкормки могут повлиять на устойчивость культуры к перепадам температур. Фосфорное удобрение зато полезно в случае, когда лук страдает от различных возбудителей.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, чем нужно весной обработать чеснок, чтобы он не желтел. Сделать это также стоит весной.

Оптимальное время для подкормки лука – это середина и конец апреля. Температура в это время уже достаточно стабильная и высокая, чтобы активно браться за подкормку и огорода, и сада. Но в случае лука опытные огородники все же советуют отдать предпочтение минеральным, а не органическим удобрениям.



Лук нужно подкормить в апреле / Фото Pexels

В минеральных содержится больше полезных веществ, что пойдут на пользу луку. Вот несколько вариантов, которые пригодятся: калийная соль, аммиачная селитра, нитрофоска, карбамид и тому подобное.

Но можно использовать для подкормки и органику, только нужно приготовиться к тому, что это займет больше времени и не будет иметь такого сильного эффекта. Посыпайте грядки золой, а после этого можно обработать побеги лука пометом, настоянным на воде в пропорции 1:20.