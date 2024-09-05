Самое время рассыпать овсянку по огороду: вот зачем это делают дачники

На огороде могут пригодиться иногда совсем неожиданные вещи – например, хлопья овсянки, которую вы не захотели есть на завтрак.

Многие люди, которые самостоятельно выращивают овощи, также постоянно ищут альтернативные, натуральные методы их подпитки. И овсянка здесь может стать просто незаменимой. Оказывается, опытные дачники уже давно используют ее на огороде.

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Как сделать подкормку из овсянки

Одно большое преимущество овсянки как удобрения заключается в том, что ее чрезвычайно просто использовать. Все, что вам нужно сделать – это просто измельчить ее в крошку и, собственно, высыпать на грядки.

После такой подпитки в почве заводится много дождевых червей. Они глубоко перерабатывают землю, и почва на участке становится рыхлой, начинает лучше вентилироваться, а корни растений получает такой важный доступ к воздуху. И это еще не говоря о том, что черви будут обогащать ваши овощи продуктами своей жизнедеятельности.

Для того, чтобы измельчить овсянку в крошку или в порошок, можно использовать блендер или ступку. А после этого возьмите полученный материал и посыпьте территорию, что отвели под грядку, тонким слоем.

На один квадратный метр земли вам понадобится примерно горсть удобрения. После этого придется взять грабли и немного поработать ими, чтобы подкормка попала глубже в землю. Обычно дачники начинают использовать это удобрение с самого начала лета, ведь овощные культуры от него начинают расти гораздо быстрее и лучше.



Овсянка может стать подкормкой / Фото Pexels

Что можно подкормить удобрением из овсянки

Если вы хотите использовать овсянку как удобрение, лучше всего подкормить ею огурцы или помидоры, ведь они отреагируют на такую подкормку лучше всего. Кстати, вы можете использовать не только сухую измельченную крупу, но и раствор, созданный на основе овсянки. Обработку проводят в два разных способа, и вы можете выбрать тот, что подходит для вас лучше всего.

Подкормку можно проводить раз в две недели. Полезная овсянка именно потому, что в ней есть много кальция. Он будет стимулировать рост помидоров и огурцов.

Вот как сделать раствор из овсянки:

возьмите 4 – 5 ложек измельченной овсянки 5 ложек;

добавьте их в 1 литр прохладной воды.

Раствор нужно оставить настаиваться при комнатной температуре. Овсянка начнет бродить, поэтому ее нужно периодически помешивать. Настаивайте примерно 4 – 5 часов.

После этого процедите раствор и обработайте им растения.