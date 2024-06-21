Как подкормить огурцы дрожжами: недорогой способ в разы увеличит урожай

Каждая хозяйка или хозяин после посадки овощей хочет вырастить у себя на участке большой урожай. Но эксперты все чаще советуют обращать внимание на натуральные подкормки, которые ничем не хуже химических, да еще и не испортят урожай.

Удобрений для различных овощей есть много, впрочем опытные огородники говорят, что дрожжи являются лучшей подкормкой для растений, которые растут на огороде. Это недорогое магазинное средство приводит к росту и развитию культур, поскольку содержат живые микроорганизмы и грибки, которые необходимы для овощей.

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Какую пользу имеет подпитка дрожжами

Микроорганизмы потребляют полезные вещества почвы, а сами образуют микроэлементы, ферменты, витамины и аминокислоты. Если применять дрожжевую подкормку для огурцов, то они усвоят эти вещества и начнут активнее расти.

Применять подкормку дрожжей можно и нужно в период плодоношения. Важно, чтобы была теплая погода, увлажненная земля и свежий раствор из дрожжей. Проводить обработку лучше всего в вечернее время.

Подкармливайте огурцы дрожжами, если они маленькие, желтые и начинают скручиваться, имеют тонкие стебли или медленно развиваются.



Чтобы огурцы выросли большими, их надо подпитывать / Фото Pexels

Как подкормить огурцы сухими дрожжами

На одну пачку дрожжей вам нужны 2 столовые ложки сахара. Добавьте ингредиенты в 10 литров теплой воды и размешайте до полного растворения. Смесь надо оставить на несколько часов. Для подливания огурцов, каждый литр жидкости надо разбавлять 5 литрами воды. На один куст нужно 500 миллилитров такого удобрения.

Как подкормить огурцы свежими дрожжами

В стакане теплой воды растворите 100 граммов свежих дрожжей. Эту смесь надо разбавить в 3 литрах воды. Добавьте 5 столовых ложек сахара, размешайте и поставьте в теплое место на несколько часов. Удобрение надо разбавлять с водой в пропорции 1:10 и выливать под каждый куст огурцов 0,5 литров.

Как подкормить огурцы дрожжами с золой

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Смешайте 50 граммов свежих дрожжей и 100 граммов сахара в 3-литровой банке. Горлышко накройте тканью и оставьте на сутки в теплом месте. Раствор разбавьте в 5 литрах воды и добавьте 200 граммов золы. Под корни надо выливать 300 миллилитров удобрения.