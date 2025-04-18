Капризность и требовательность орхидей легко может сравниться с их красотой, сообщает 24 Канал. Но это не значит, что орхидеи нельзя заставить расцвести – сделать это очень просто.

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Когда нельзя подкармливать орхидеи?

Перед тем, как начинать подкормку орхидей дома, нужно запомнить, когда вносить удобрения нельзя. В некоторых случаях это может принести больше вреда, чем пользы.

Вот когда нельзя подкармливать орхидеи:

  • в первые недели после пересадки или покупки;
  • во время болезни;
  • во время активного цветения;
  • в период покоя, когда цветок не растет.

Зато подпитывать орхидеи можно в период роста, когда на ней появляются молодые листочки или увеличивается корни. Также орхидею подпитывают перед цветением – когда вы замечаете первые бутоны, и они еще не распустились. Впрочем, когда растение уже цветет, подпитывать ее нельзя, иначе цветы быстро завянут.

Орхидеи
Орхидеи не всегда можно подпитывать / Фото Pexels

Чем подкормить орхидею?

Удобрения могут обеспечить растение нужными питательными веществами, а также способствовать активному росту и цветению. И, конечно, удобрения можно купить в специализированных магазинах, но также вы можете использовать продукты, что есть у вас дома – эти натуральные подкормки будут действовать ничуть не хуже.

К слову, подкормить весной стоит не только орхидеи, но и розы. Чем именно подкормить их весной, мы уже рассказывали ранее.

  • Яичная скорлупа. Она богата кальцием и калием, и поэтому будет прекрасным природным удобрением. Скорлупу нужно измельчить и положить в кастрюлю с водой. Смесь доведите до кипения. Снимите с огня и дайте настояться в течение 8 часов. Раствор процедите и поливайте им орхидеи.
  • Вода из риса. Вода после приготовления риса содержит много питательных веществ, поэтому сливать ее не стоит. Используйте ее для полива орхидей – но только в случае, если она не соленая.
  • Коровье молоко. Оно богато кальцием и азотистые протеины, которые будут полезны для роста орхидей. Кроме того, молоко также имеет противогрибковые свойства.
  • Зеленый чай. Этот напиток полезен не только для людей, но и для растений. Благодаря содержанию азота он будет полезен для подпитки орхидей и стимулирования цветения. Подкормку можно использовать раз в месяц.