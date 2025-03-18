Будет цвести как никогда: секрет подкормки орхидеи в домашних условиях

Орхидея не является легко в выращивании. Иногда этот цветок несколько прихотлив, поэтому нужно знать определенные секреты, которые помогут ей цвести весь год. Орхидея очень популярна и растет почти в каждом доме, но если цветение остановилось, то проблема может быть в поливе.

С правильным уходом, орхидеи могут цвести хоть весь год, пишет 24 Канал. Основная рекомендация заключается в том, чтобы избегать пересыхания почвы и не подливать большим количеством воды.

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Растение может не зацветать по нескольким причинам: перемещение вазона в другое место, сухой воздух или недостаточный полив. Для получения эффективного цветения орхидею нужно удобрять. Чтобы увидеть ее пышное цветение, придется приложить немного усилий.

Как ухаживать за орхидеей, чтобы она цвела

Поливать орхидеи стоит мягкой водой – дождевой или фильтрованной. Растения не любят воду с высоким содержанием минералов, поэтому от нее лучше отказаться. Помочь цвести орхидее могут народные средства.

Отвар картофеля

Полезным считается отвар картофеля. Нужно варить картофель 30 – 40 минут на малом огне, а после этого пропустить отвар через фильтр, чтобы избавиться от всех остатков картофеля. Две столовые ложки отвара нужно добавить к литру воды и хорошо перемешать. Этим отваром стоит подливать орхидею раз в месяц.



Советы, которые помогут орхидеи зацвести / Фото Pexels

Яичная скорлупа

В яичной скорлупе много калия и кальция, которые являются прекрасным природным удобрением. Скорлупу нужно измельчить и положить в кастрюлю с водой. Смесь нужно довести до кипения, а потом снять кастрюлю с огня и дать настояться 8 часов.

Полученный раствор нужно процедить и хранить в холодильнике. Этим яичным настоем следует поливать растения время от времени.

Корица

Если растение переувлажненное, то помочь может корица. Она прекрасно восстанавливает орхидею и предотвращает гниение корней. Сверху на почву нужно насыпать чайную ложку корицы и уже через несколько дней она начнет на глазах расцветать.

Кофе или чай

В кофе и чае содержатся необходимые для цветения растения элементы и вещества, поэтому стоит иногда подливать растение остатками напитков.