Нарцисс – это многолетнее луковичное растение, принадлежащее к семейству амариллисовых. И особенно бурно растут и цветут эти растения именно весной, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Яркая клумба". И для того, чтобы это цветение было пышным и своевременным, нужно правильно посадить и ухаживать за нарциссами.

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Как правильно сажать луковицы?

Когда вы покупаете и сажаете луковицы, нужно обязательно убедиться, что луковицы плотные, чистые и не имеют повреждений и расколов, а вершинка луковицы не нарушена.

А вот перед высадкой луковицы также нужно обработать фунгицидными растворами – это будет служить профилактикой различных заболеваний. Для лучшего укоренения растений также цветоводы иногда используют различные препараты.

Вот на какую глубину сажать луковицы нарциссов:

на плотной глинистой почве – 12 – 15 сантиметров;

на легкой песчаной почве – 20 – 22 сантиметра;

Нарциссы – это достаточно неприхотливые к почве растения, а также они могут выдерживать полутень и холод. Обязательно для лучшего роста нарциссов нужно вносить фосфорно-калийные удобрения и золу за 1 – 2 месяца до посадки луковиц.



Нарциссы нуждаются в уходе весной / Фото Pexels

Учитывайте, что глубокая посадка луковиц помогает избежать многих заболеваний растений, а также защитить их от вредителей. Кстати, часто пересаживать растения также не нужно – нарцисс этого вообще не любит. Они спокойно растут на одном месте 5 – 6 лет.

Лучшее время для высадки луковиц – через 3 – 4 месяца после цветения, то есть в сентябре – октябре.

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Как подкормить нарциссы для пышного цветения?

После того, как прорастут ростки, нужно добавить в почву азотные, фосфорные и калийные удобрения в соотношении 2:1:1. Во время появления цветоноса также нужны те же удобрения, но в других пропорциях – 1:2:1.

А вот после цветения нужно подкармливать только калием и фосфором в равных количествах.

Основной уход за растениями – это прополка, полив и удаление увядших цветков. Когда же нарциссы начинают теснить друг друга, из-за чего хуже цветут, нужно выкопать их после пожелтения листьев, отделить луковицы-детки и сразу же высадить на новое место без предварительной просушки. Учитывайте, что она для нарциссов только вредна.