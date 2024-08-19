Во время того, как на перце завязываются плоды и он начинает плодоносить, растение теряет достаточно много сил, и поэтому требует правильной подпитки. И делать это нужно до конца плодоношения. Porady 24 подготовили несколько советов относительно того, какое удобрение подойдет лучше всего.

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Чем подкормить перец в августе

Если вашему перцу не хватает подкормки, это достаточно легко заметить. Цветы на нем начинают сохнуть и опадать, и даже завязь отваливается. Все эти признаки свидетельствуют о том, что нужно немедленно подумать о подкормке ваших грядок.

Итак, два основных элемента, что нужны перцу в августе, когда он активно выращивает плоды – это калий и магний. Калий отвечает за сладость плода и его сочность, за то, как наливаются плоды. А вот недостаток магния сразу же отобразится на листьях культуры. На ней начнут появляться коричневые пятна – признаки хлороза.

Кроме того, можно даже перепутать недостаток магния с болезнью или вредителем, хотя ситуацию на самом деле может решить простая подкормка. Итак, какие удобрения подойдут лучше всего?

Зола. Это отличное удобрение, которое даст перцу и калий, и немного азота, а также будет работать как профилактика от вершинной гнили. С такой подкормкой вы получите двойную пользу для перца.

Это отличное удобрение, которое даст перцу и калий, и немного азота, а также будет работать как профилактика от вершинной гнили. С такой подкормкой вы получите двойную пользу для перца. Травяной настой. Лучше всего для его приготовления выбрать крапиву. По содержанию калия она точно является лидером среди растений, но подойдут и другие сорняки, которые вы можете найти у себя на огороде. Зеленое удобрение обычно готовится в течение недели.

Лучше всего для его приготовления выбрать крапиву. По содержанию калия она точно является лидером среди растений, но подойдут и другие сорняки, которые вы можете найти у себя на огороде. Зеленое удобрение обычно готовится в течение недели. Сульфат магния. Это удобрение очень широко применяют, и с перцем есть одна особенность. В земле сульфат магния соединяется с кальцием, и там образуется гипс, а перец не очень любит это вещество. Поэтому лучше приготовить раствор из таких растений: свекла, шпинат, листья и корни одуванчика.



Перец нужно подпитывать / Фото Pexels

Уход за перцем в августе

Если вы хотите собрать хороший урожай, недостаточно просто подпитывать растения. Нужно не забывать также о регулярном и грамотном поливе, ведь это одно из основных условий богатого урожая.

Лейте каждый раз примерно 2 – 3 литра воды под один куст. Вода должна быть теплой и отстоянной, а если вы выращиваете перец в теплице, после полива ее нужно сразу же проветрить.

Также нужно рыхлить почву – это улучшит воздухообмен. Можете также добавлять немного золы во время этого процесса. Мульчирование – еще одна важная часть ухода за перцем. Для этого можно использовать перегной, торф или компост.