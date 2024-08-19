Під час того, як на перці зав'язуються плоди і він починає плодоносити, рослина втрачає досить багато сил, і через це потребує правильного підживлення. Та робити це потрібно аж до кінця плодоношення. Поради 24 підготували кілька порад щодо того, яке добриво підійде найкраще.

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Чим підживити перець у серпні

Якщо вашому перцю не вистачає підживлення, це досить легко помітити. Квіти на ньому починають сохнути та опадати, і навіть зав'язь відвалюється. Всі ці ознаки свідчать про те, що потрібно негайно подумати про підживлення ваших грядок.

Отож, два основні елементи, що потрібні перцю у серпні, коли він активно вирощує плоди – це калій та магній. Калій відповідає за солодкість плоду та його соковитість, за те, як наливаються плоди. А ось нестача магнію відразу ж відобразиться на листі культури. На ній почнуть з'являтися коричневі плями – ознаки хлорозу.

Окрім того, можна навіть переплутати нестачу магнію з хворобою чи шкідником, хоча ситуацію насправді може вирішити просте підживлення. Отож, які добрива підійдуть найкраще?

Попіл. Це відмінне добриво, яке дасть перцю і калій, і трохи азоту, а також працюватиме як профілактика від вершинної гнилі. З таким підживленням ви отримаєте подвійну користь для перцю.

Це відмінне добриво, яке дасть перцю і калій, і трохи азоту, а також працюватиме як профілактика від вершинної гнилі. З таким підживленням ви отримаєте подвійну користь для перцю. Трав'яний настій. Найкраще для його приготування обрати кропиву. За вмістом калію вона точно є лідером серед рослин, але підійдуть й інші бур'яни, які ви можете знайти в себе на городі. Зелене добриво зазвичай готується протягом тижня.

Найкраще для його приготування обрати кропиву. За вмістом калію вона точно є лідером серед рослин, але підійдуть й інші бур'яни, які ви можете знайти в себе на городі. Зелене добриво зазвичай готується протягом тижня. Сульфат магнію. Це добриво дуже широко застосовують, та з перцем є одна особливість. У землі сульфат магнію з'єднується з кальцієм, і там утворюється гіпс, а перець не дуже любить цю речовину. Тож краще приготувати розчин з таких рослин: буряк, шпинат, листя та коріння кульбаби.



Перець потрібно підживлювати / Фото Pexels

Догляд за перцем у серпні

Якщо ви хочете зібрати гарний урожай, недостатньо просто підживлювати рослини. Потрібно не забувати також про регулярний та грамотний полив, адже це одна з основних умов багатого врожаю.

Лийте кожного разу приблизно 2 – 3 літри води під один кущ. Вода має бути теплою та відстояною, а якщо ви вирощуєте перець у теплиці, після поливу її потрібно відразу ж провітрити.

Також потрібно розпушувати ґрунт – це покращить повітрообмін. Можете також додавати трохи попелу під час цього процесу. Мульчування – ще одна важлива частина догляду за перцем. Для цього можна використовувати перегній, торф чи компост.