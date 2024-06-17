Будете в восторге от урожая: чем подкормить помидоры после посадки

Подкормка для помидоров является такой же важной, как и для всех других овощей. Чтобы получить крупные и вкусные плоды надо знать, чем именно их надо полить после высадки помидоров в открытый грунт.

Перед тем, как начинать подкормку помидоров, надо дать растению укорениться в почву. На это уходит примерно 10 дней. Когда рассада начинает активно расти, тогда можно начинать подкормку.

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Чем подкормить рассаду помидоров

Обращайте внимание на внешний вид растения. Если оно имеет тонкий ствол и маленькие и пожелтевшие листья, то это означает, что ему не хватает азота. В таком случае подкормка должна быть азотсодержащей.

Для этого используйте удобрения с преобладанием азота или вносите кальциевую селитру (на 10 литров нужно 10 граммов).

Если же растение выглядит здоровым, тогда азотом его подпитывать не стоит. Лучше использовать сольное удобрение с кальцием, калием и фосфором. Подкормка этой смесью надо сделать тогда, когда начнут расти плоды.



Помидоры нуждаются в подкормке для лучшего роста / Фото Pexels

Опытные огородники говорят, что есть подкормка, которая позволит помидорам стать слаще. Для подпитки вам нужна вода, прессованные дрожжи (10 граммов на 5 литров) и половина стакана сахара.

В воду надо всыпать дрожжи и перемешать до растворения. После этого добавить сахар и все хорошо перемешать. Этой смесью опрыскайте растения и повторяйте процедуру раз в две недели.

Обратите внимание, что в некоторых случаях помидоры могут заболеть фитофторой. Она быстро передается с одного куста на другой, поэтому для того, чтобы не загубить урожай, растения надо вовремя вылечить. Какие опрыскивания подходят для помидоров читайте в нашем материале.