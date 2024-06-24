Чем подкормить помидоры в июле: последнее удобрение, которое сделает чудеса с урожаем

Количество вашего урожая зависит от удобрения, которое вы используете. Дачники советуют в июле сделать последнюю подкормку для помидоров и больше ничего не использовать для удобрения.

Это важно для того, чтобы развитие было направлено на формирование плодов, а не на их рост. В середине лета чаще всего используют фосфорно-калийные удобрения.

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Чем надо удобрить помидоры

В июле томаты надо подкормить минеральными удобрениями, в составе которых есть фосфор и калий. Лучшим проверенным средством для подкормки считается гумат калия. Этот препарат является натуральным и стимулирует развитие растений.

Для раствора вам нужно 1 столовую ложку средства развести в 10 литрах воды. Этим удобрением обрабатывайте помидоры каждые 2 – 3 недели до сбора урожая. Лучше удобрения делать по влажной земле для лучшего поглощения раствора.



В июле надо обязательно подкармливать помидоры / Фото Pexels

Чем подкормить помидоры (народные методы)

В начале июля под томаты надо внести минералы, а уже в середине месяца опрыскивать. В конце июля удобряйте органикой. То есть в первых числах июля вам надо внести гумат калия, а уже ближе к середине или концу месяца подкармливайте овощи органическими компонентами. К самым популярным компонентам относится зола и мочевина.

Зола

Это удобрение советуют проводить опытные огородники. 1 стакан золы разведите в 10 литрах воды и поливайте этим раствором растения. Пепел, который не растворился можно высыпать под кусты.

Также можно проводить внекорневую подкормку золой. 300 граммов золы разведите в 3 литрах воды, прокипятите 30 минут, а тогда дайте настояться 5 часов. Этот раствор разведите в 10 литрах воды, процедите и опрыскайте им ботву. Чтобы подкормка быстрее начала действовать, в раствор можете натереть хозяйственного мыла.

Мочевина

Подкормка мочевиной тоже довольно популярна. Для раствора вам нужно 1 литр коровяка, 20 граммов суперфосфата, 20 граммов сернокислого калия, 10 граммов мочевины, 10 граммов извести, 2 грамма крепкого купороса.

Все эти ингредиенты надо растворить в 10 литрах воды и подливать помидоры соблюдая пропорции. Низкорослым томатам хватит 1,5 литра удобрения, а лиановидным кустам нужно на 0,5 литров больше подкормки.