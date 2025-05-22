Будете в восторге от урожая: чем надо подкормить рассаду помидоров

Каждый дачник мечтает о хорошем урожае, но для того, чтобы овощи выросли крупными и сочными, нужно уделить достаточно внимания подкормке. Опытные огородники определили идеальное удобрение для рассады помидоров, которое подарит фантастический результат.

Рассада помидоров является очень популярной, пишет 24 Канал. Почти все дачники высаживают помидоры на огороде именно через рассаду. Помидоры могут вырасти большими и сочными, если уже сейчас уделять должное внимание саженцам.

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Чем подкормить рассаду помидоров

Для роста и развития помидоров им нужен азот, калий и фосфор. Если этих веществ не будет хватать, то они будут иметь слабый и вялый вид. Рассаду стоит подпитывать только в том случае, если помидоры будут выглядеть слабыми. Такое может быть из-за плохих погодных условий, поэтому предлагаем уникальное удобрение, которое даст хороший результат.



Рассаду помидоров надо подпитывать / Фото Pexels

О недостатке азота может свидетельствовать нижние листья, которые начинают желтеть, а рассада начинает понемногу тянуться вниз. Если же на листьях растения появляется желтый контур, то это может свидетельствовать о недостатке калия. Если же мало фосфора, то старые листья станут фиолетовыми с нижней стороны, а стебли свой цвет не изменят.

Лучшая подкормка для рассады помидоров

Среди азотных удобрений выбирайте аммиачную воду, аммиачную селитру, сульфат аммония или сернокислый аммоний.

В случае, если нужно подкормить рассаду калийными удобрениями, тогда советуем выбирать калийную селитру, сернокислый калий, сульфат калия или монофосфат калия.

Кстати, ранее мы рассказывали, чем еще можно подкормить помидоры, чтобы получить щедрый урожай.

Среди фосфатных удобрений подойдет двойной суперфосфат, диаммофос, аммофос, метафосфат калия и простой суперфосфат.

Для подкормки помидоров можно также воспользоваться минеральными удобрениями, в которые входят все вышеперечисленные удобрения.