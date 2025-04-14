Как сделать лунные и фиолетовые пасхальные яйца: простые способы из тиктока

До Пасхи осталось меньше недели, поэтому большинство уже активно ищут способы окрашивания яиц. Если вам хочется покрасить яйца в корзину без химии и красителей, советуем воспользоваться оригинальными способами, которые использовали еще наши бабушки.

Покраска яиц является одной из главных традиций Пасхи, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу @ohhoney_recipe. Куриные яйца часто красят химическими красителями, но натуральные намного лучше.

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Для тех, кто захочет в этом году поэкспериментировать советуем воспользоваться интересными идеями из тиктока.

Лунные пасхальные яйца

К 1 литру воды надо добавить 30 миллиграммов каркаде и варить 15 минут. Далее листья нужно процедить и добавить в раствор 3 столовые ложки уксуса. Настой нужно остудить и опустить вареные яйца в раствор, оставив в холодильнике от 8 до 12 часов. Последний шаг – вытащить яйца не вытирая.



Как покрасить яйца на Пасху / Фото с тиктока @ohhoney_recipe

Оливковые пасхальные яйца

Каркаде и куркуму залейте в 1 литре воды, варите 15 минут и доведите до кипения. Настой процедите и добавьте 2 столовые ложки уксуса. Остудите все до комнатной температуры, опустите вареные яйца и оставьте в настое воды на 6 часов. Выньте не вытирая и протрите по желанию маслом.



Как покрасить яйца на Пасху / Фото с тиктока @ohhoney_recipe

Фиолетовые пасхальные яйца

Половину фиолетовой капусты залейте 1 литром воды. Варите на слабом огне 30 минут и доведите до кипения. Отвар процедите и добавьте половину чайной ложки соды. Цвет может сразу должен стать сине-фиолетовым. Остудите раствор до теплого состояния, опустите в настой на 6 – 8 часов, а тогда выньте, дайте высохнуть и протрите по желанию маслом.



Как покрасить яйца на Пасху / Фото с тиктока @ohhoney_recipe

Если вы хотите покрасить яйца в насыщенный голубой цвет, тогда это можно сделать даже без использования магазинных красителей. Чем нужно покрасить яйца, чтобы получить голубой цвет – смотрите в нашем материале.