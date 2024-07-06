5 неожиданных причин начать есть больше бананов: вы и не догадывались об этом

Бананы это не только вкусные фрукты, которые чрезвычайно удобно брать с собой в качестве питательного перекуса; они еще и невероятно полезны для вас.

Многие избегают бананов из-за того, что они содержат много углеводов и сахара по сравнению с другими фруктами. Впрочем, вполне зря, ведь они могут обеспечить много преимуществ для здоровья. И о них рассказывает доктор медицинских наук Джессика Левинсон.

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Бананы богаты калием

Бананы – это невероятный источник калия, который очень нужен для многих функций организма. И одна из главных причин, почему наше тело нуждается в калии – это регуляция баланса жидкости в организме.

Кроме того, калий может снижать кровяное давление, укреплять кости и способствовать надлежащей работе мышц.

Содержат много клетчатки

Бананы содержат растворимую клетчатку, которая набухает в желудке и приобретает вид желеобразной массы, которая заставляет вас чувствовать сытость. И растворимая клетчатка также связывается с калориями и жиром и вытягивает их из организма перед тем, как они попадут в кровь.

Большое количество витамина В6

Среди других многочисленных преимуществ бананов – они являются прекрасным источником витамина В6. Один банан может обеспечить примерно пятую часть вашей суточной нормы этого витамина. А он очень важен для многих функций организма, в том числе и для обмена веществ.



Бананы богаты питательными веществами / Фото Pexels

Здоровый источник углеводов

Бананы содержат много углеводов, которые могут стать источником энергии для ваших тренировок. Кроме того, они также могут быть полезными для уменьшения мышечных спазмов и боли, которая связана с выполнением различных физических упражнений.

Бананы достаточно доступны

Если вы имеете достаточно ограниченный бюджет на фрукты, тогда бананы могут стать неплохим вариантом, ведь вы можете легко выбрать лучшие из них. Дело в том, что бананы имеют достаточно толстую кожуру, которая защищает мягкую съедобную часть от воздействия пестицидов.