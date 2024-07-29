Пора есть больше кабачков: вот что из них приготовить и какая в этом польза

Июль – это идеальное время для того, чтобы добавить молодые кабачки в свой рацион. Они не только очень вкусные, но и их можно добавить во много разных интересных блюд.

Кабачок – это не только вкусный, но и диетический и полезный овощ. В нем вы найдете и немало минеральных солей, которые положительно влияют на желудочно-кишечный тракт, а также витамины, каротин и тому подобное. Porady 24 поделились рецептами из кабачков и пользой этих овощей.

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Чем полезны кабачки

Оказывается, употребление кабачков не вызывает раздражения желудка, поэтому этот овощ будет чрезвычайно полезен для людей, которые имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом. Их можно употреблять даже в случае обострения проблем с пищеварением.

В кабачках также содержится калий, а он нужен для работы сердечной мышцы, и кабачки также советуют есть во время гипертонии.

А сок кабачков, как считается, способен успокоить нервную систему, ведь в нем есть очень важное для нее сочетание витамина В6 и магния.



Кабачки очень полезны / Фото Pexels

Что можно приготовить из кабачков

Сезон кабачков начался уже достаточно давно, и сейчас их можно найти в любом супермаркете по весьма умеренной цене. Но что из них приготовить, чтобы они не надоели уже на второй день?

Легкий салат из кабачков

Этот салат точно понравится тем, кто хочет поддерживать себя в форме и съесть что-то легкое. Он также получается очень аппетитным и простым в приготовлении. А для того, чтобы блюдо не приелось, вы можете каждый раз менять соус.

Вот что нужно для приготовления:

кабачок – 2 штуки;

сыр Фета – 100 граммов;

чеснок – 2 зубчика;

стебель сельдерея – половинка;

греческий йогурт – 1 ложка;

зелень;

соль, перец;

помидор.

Куриные котлеты с кабачком

Кабачок в котлетах почти не будет ощущаться, однако он может очень интересно дополнить вкус курятины. Котлеты же идеально подходят к любому гарниру, или же их можно есть просто с хлебом. Но особенно подойдет это блюдо с цветной капустой или обычным картофельным пюре.

Ингредиенты для котлет:

куриное филе – 600 – 700 граммов;

кабачки – 300 граммов;

лук – 2 штуки;

желтки из яиц – 2 штуки;

майонез – 2 столовые ложки;

горчица – 1 столовая ложка;

полстакана муки;

масло – 4 ложки;

соль, перец.

Салат из кабачков и брынзы

Этот идеальный летний салат вполне может стать даже самостоятельным блюдом. А если вы добавите к салату еще нарезанные кубиками и обжаренные сухари, сбрызнуть маслом и присыпать специями, тогда получится еще вкуснее.

Вот из чего можно приготовить салат: