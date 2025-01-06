Эти 5 специй нужно есть чаще: они полезны и противовоспалительны

Еда без специй и приправ может казаться пресной, но также она принесет вам меньше пользы. Ведь многие специи могут положительно влиять на здоровье.

Если вы стараетесь употреблять больше противовоспалительных продуктов каждый день, нет причины ограничивать себя в специях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. На самом деле приправы содержат немало витаминов, минералов и других полезных химических соединений.

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Куркума

Это – лучший выбор для людей, которые пытаются придерживаться противовоспалительной диеты, сообщает диетолог Маша Дэвис. Эта золотистая пряность выделяется среди других своими мощными противовоспалительными свойствами – и все из-за активного соединения куркумин.

Исследования показывают, что куркумин может уменьшать воспаление, что связаны с артритом, сердечными заболеваниями и метаболическими нарушениями.

Черный перец

Этот продукт, во-первых, может повысить вашу способность усваивать куркумин. Кроме того, в перце содержится пиперин, а это соединение, наполнена антиоксидантами, что могут бороться с воспалением в теле.

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Имбирь

Вероятно, все знают о пользе этого корневища. Оно может уменьшать тошноту и помогать в пищеварении, а также соединения, содержащиеся в имбире, обладают противовоспалительными свойствами.

Корень имбиря можно замачивать в горячей воде для имбирного чая или нарезать ломтиками и кубиками для приготовления жареных трав и остальных блюд. Имбирь, кроме того, может предоставить согревающий, пряный вкус ко многим напиткам.



Имбирь обладает противовоспалительными свойствами / Фото Pexels

Чеснок

Чеснок – это одна из основных специй во многих кухнях, и он не только душистый, но и чрезвычайно полезен. Он наполнен витаминами и минералами, в том числе витаминами В6 и С.

Шафран

Каротиноиды, придающие шафрану красивый золотисто-оранжевый цвет, также являются мощными антиоксидантами, которые помогают уменьшать воспаление. Они могут быть особенно полезными для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.