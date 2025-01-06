Ці 5 спецій потрібно їсти частіше: вони корисні та протизапальні

Їжа без спецій та приправ може здаватися прісною, але також вона принесе вам менше користі. Адже чимало спецій можуть позитивно впливати на здоров'я.

Якщо ви намагаєтеся вживати більше протизапальних продуктів кожного дня, немає причини обмежувати себе у спеціях, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Насправді ж приправи містять чимало вітамінів, мінералів та інших корисних хімічних сполук.

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Куркума

Це – найкращий вибір для людей, які намагаються дотримуватися протизапальної дієти, повідомляє дієтологиня Маша Девіс. Ця золотиста пряність виділяється серед інших своїми потужними протизапальними властивостями – і все через активну сполуку куркумін.

Дослідження показують, що куркумін може зменшувати запалення, що пов'язані з артритом, серцевими захворюваннями та метаболічними порушеннями.

Чорний перець

Цей продукт, по-перше, може підвищити вашу здатність засвоювати куркумін. Окрім того, у перці міститься піперин, а це сполука, наповнена антиоксидантами, що можуть боротися із запаленням у тілі.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Імбир

Певно, всі знають про користь цього кореневища. Воно може зменшувати нудоту та допомагати у травленні, а також сполуки, що містяться в імбиру, мають протизапальні властивості.

Корінь імбиру можна замочувати у гарячій воді для імбирного чаю чи нарізати скибочками та кубиками для приготування смажених трав та решти страв. Імбир, окрім того, може надати зігріваючий, пряний смак до багатьох напоїв.



Імбир має протизапальні властивості / Фото Pexels

Часник

Часник – це одна з основних спецій у багатьох кухнях, і він не тільки запашний, але й надзвичайно корисний. Він наповнений вітамінами та мінералами, зокрема й вітамінами В6 та С.

Шафран

Каротиноїди, що надають шафрану красивого золотисто-оранжевого кольору, також є потужними антиоксидантами, які допомагають зменшувати запалення. Вони можуть бути особливо корисними для людей із серцево-судинними захворюваннями.