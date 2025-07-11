Полейте этим гортензию в июле, и она зацветет, как бешеная

Гортензия может быть настоящей королевой вашего сада – но для этого за ней все же стоит ухаживать. Учитывайте, что правильные и своевременные подкормки –это залог ее пышного цветения.

Разноцветные и пышные соцветия гортензии очаровывают всех садоводов без исключения, сообщает 24 Канал. Но если вы хотите, чтобы куст цвел непрерывно все лето, нужно позаботиться о "вкусной" подкормке для растения.

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Чем поливать гортензию летом, чтобы росла?

Во-первых, не стоит пренебрегать поливом обычной водой. Но с ним стоит быть все же осмотрительными – гортензия не любит застаивания воды, и поэтому может начаться гниение корней. А учитывая, что обычно гортензии сажают в тени, это вполне возможно, если куст залить слишком сильно.

Но кроме воды есть еще несколько идеальных поливов-подкормок для цветка.

К слову, ранее мы рассказывали, какие растения можно посадить в июле, чтобы они начали цвести осенью.

Кефир

Практически все сорта гортензий обожают полив кефиром – ведь в нем содержатся кисломолочные бактерии, что очень полезны для цветов. Кроме того, можно использовать также ряженку или просто кислое молоко.

Для раствора нужно развести 2 литра кефира в 10-литровом ведре воды. Поливайте гортензию под корень, чтобы раствор не попал на листья. Важно предварительно увлажнить землю – перед внесением удобрения полейте гортензию ведром обычной воды: так вы избежите ожогов на корнях куста.



Гортензию можно полить кефиром / Фото Pexels

Яблочный уксус и лимонная кислота

Гортензия – это ацидофильное растение, то есть такое, что предпочитает кислую почву. В нейтральной или щелочной среде она будет расти гораздо хуже, а о цветении и вообще не будет говорить. Поэтому для поддержания кислотности почвы нужно периодически вносить кислые удобрения.

Для этого возьмите 100 граммов яблочного уксуса и разведите в 10 литрах воды. Поливайте кусты, предварительно влив ведро обычной воды.

Кроме того, для подкисления почвы используют также и лимонную кислоту – нужно взять всего 2 столовые ложки на 10 литров воды.

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Кислый хлеб

Этот способ подкормки гортензии может удивить, но он все же очень действенный. Если у вас осталось немного сухих хлебных корочек, выбрасывать их точно не стоит – вместо этого можно приготовить кислый раствор для гортензии.

Залейте хлеб теплой водой и оставьте до начала брожения. После этого поливайте раствором кусты – и цветение не будет прерываться до осени.