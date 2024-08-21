Чаще всего грибок появляется у окон, но также активно развивается на стенах или потолке. Причиной плесени является высокая влажность и плохая вентиляция. Грибок может появиться даже из-за поврежденных или испорченных канализационных труб, плохую герметичность оконных рам, постоянный конденсат и даже из-за тропических растений в комнате.

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Как предотвратить появление плесени

Чтобы плесень не поселилась в комнатах, помещение надо систематически проветривать. Обязательно надо включать вентиляцию в ванной, а если ее нет, то после душа оставлять дверь открытой.



От плесени можно избавиться благодаря нескольким действенным растворам / Фото Pinterest

Как избавиться от плесени на стенах

Лучше всего помогает избавиться от плесени отбеливатель. Его надо развести с водой в пропорции 1:10 и разбрызгать на пораженные участки стены.

Не таким токсичным является уксус, который хорошо разъедает плесень. Его тоже надо залить в распылитель и нанести на заплесневелую поверхность. Вместо распылителя уксус можно нанести тряпкой, предварительно смоченной в уксусе. Для профилактики уксус можно распылять на проблемные участки раз в неделю.

Также можете применить пищевую соду. Посыпьте ею пораженные места, а тогда сбрызните уксусом. Начнется химическая реакция, после которой плесень надо будет снять жесткой губкой.

Специалисты еще распыляют на грибок перекись водорода. Его надо оставить на 10 минут, а тогда стереть тряпкой. От плесени хорошо помогает спирт с несколькими каплями глицерина. Раствор оставьте на час, а потом смойте чистой водой.

В случае, если плесень только начала появляться – воспользуйтесь маслом чайного дерева. Смешайте 1 чайную ложку соли и 2 миллиграмма масла, разведите их в 100 миллиграммах воды, а тогда полученный раствор распылите на поверхности и не смывайте.

Для того, чтобы понять, какой метод лучше всего подходит именно вам, попробуйте применить каждый из них, чтобы наглядно увидеть эффективность.