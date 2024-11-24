Вместо того, чтобы тратить дорогие химические средства на пятна от ржавчины, стоит обратить внимание на доступный метод, который займет у вас всего несколько секунд, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Как удалить ржавчину со столовых приборов

Специалист в области чистоты Лорна Уайт рассказала о гениальном решении, которое поможет моментально вывести ржавчину. Самой эффективной в выведении ржавчины является обычный лук. Вам нужно ножи или вилки воткнуть в луковицу несколько раз и ржавчина сразу исчезнет.

После этого помойте средства, чтобы убрать луковый запах. Далее специалист говорит, что надо прополировать столовые приборы тканью из микрофибры.

Простые методы избавления ржавчины со столовых приборов
Простые методы избавления ржавчины со столовых приборов / Фото Pexels

Если же ржавчина не исчезла сразу, то можно подержать приборы в луке несколько минут, чтобы средство эффективнее подействовало. Для этого метода подойдет любой лук – белый или красный.

От ржавчины на столовых приборах помогает лимонная кислота. Нужно взять большой стакан и наполнить его теплой водой, внутрь добавьте порошок лимонной кислоты в расчете 60 граммов на 100 миллиграмм воды и размешайте до полного растворения. Далее погрузите столовые приборы в раствор так, чтобы ржавчина была полностью покрыта и оставьте на один час. После этого все промойте и вытрите на сухое место.

От сильной ржавчины помогает избавиться кока-кола. Фосфорная кислота, которая содержится в напитке, способна прекрасно растворять ржавчину. Приборы выложите в емкость и залейте водой, оставив столовые приборы на ночь. Уже утром ржавчина хорошо уберется щеткой или губкой. Отполировать их можно будет алюминиевой фольгой.