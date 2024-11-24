Замість того, щоб витрачати дорогі хімічні засоби на плями від іржі, варто звернути увагу на доступний метод, який займе у вас лише кілька секунд, пише 24 Канал з посиланням на Mirror.

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Як видалити іржу зі столових приборів

Фахівчиня у сфері чистоти Лорна Уайт розповіла про геніальне рішення, яке допоможе вмить вивести іржу. Найефективнішою у виведенні іржі є звичайна цибуля. Вам потрібно ножі чи виделки встромити в цибулину кілька разів й іржа одразу зникне.

Після цього помийте засоби, щоб прибрати цибулевий запах. Далі фахівчиня каже, що треба прополірувати столові прибори тканиною з мікрофібри.



Прості методи позбавлення іржі зі столових приборів / Фото Pexels

Якщо ж іржа не зникла одразу, то можна потримати прибори в цибулі кілька хвилин, щоб засіб ефективніше подіяв. Для цього методу підійде будь-яка цибуля – біла чи червона.

Від іржі на столових приборах допомагає лимонна кислота. Потрібно взяти велику склянку й наповнити її теплою водою, всередину додайте порошок лимонної кислоти в розрахунку 60 грамів на 100 міліграм води та розмішайте до повного розчинення. Далі занурте столові прибори в розчин так, щоб іржа була повністю покрита й залишіть на одну годину. Після цього все промийте й витріть на сухо.

Від сильної іржі допомагає позбутися кока-кола. Фосфорна кислота, яка міститься в напої, здатна чудово розчиняти іржу. Прилади викладіть в ємність та залийте водою, залишивши столові прибори на ніч. Вже зранку іржа добре прибереться щіткою чи губкою. Відполірувати їх можна буде алюмінієвою фольгою.