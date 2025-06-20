Взрослую вишневую муху можно достаточно легко узнать – она имеет полосатые крылья и желтоватые лапки, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мир растений". И летать насекомое начинает, как только земля прогревается до 10 градусов, а уже через два дня откладывает яйца в неспелые черешни и вишни.

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Что делать, чтобы в черешне не было червей?

Борьба против червей в черешне должна быть комплексной – нужно не допустить развития личинок, уничтожить куколок и избавиться от тли – ведь именно ее сладкими выделениями и питаются взрослые вишневые мухи.

Лучший способ избавиться от личинок мухи – это обработка инсектицидами весной. Опрыскивание химией проводят дважды:

на 4 – 7 день после начала лета, что обычно приходится на вторую половину мая;

через 14 – 21 день после первой обработки.

Кроме того, ориентироваться вы также можете и на цветение акации, ведь насекомое выходит из земли именно тогда, когда на дереве появляется цвет. Использовать против вишневой мухи можно такие средства: Актеллик, Проклейм и Прованто Вернал.

До речі, знайти інсектициди за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Также нужно учитывать то, что наиболее уязвимыми к вишневой мухе являются средние и поздние сорта. Возможно, вы уже и сами заметили, что в ранней черешни почти нет червей, ведь она успевает созреть еще до того, как начинается массовый лет этого вредителя.



Червей в черешне можно уничтожить / Фото Pexels

Впрочем, всегда нужно собирать и уничтожать плоды, как только вы заметите, что они поражены мухой – ведь если они сами упадут на землю, червь перейдет на другую стадию жизни и продолжит развитие, а в следующем году снова поразит ваши черешни.

Поэтому кроме обработки деревьев опытные садоводы также проводят перекапывание земли под стволом – куколка обычно залегает в верхнем слое, до 13 сантиметров в глубину. Разрыхлять почву нужно и летом, и ранней весной, и поздней осенью.

Но, как уже упоминалось ранее, для того, чтобы оставить вишневую муху без питания, нужно бороться с тлей в саду. Какие народные средства действительно работают против вредителя, мы уже писали ранее.