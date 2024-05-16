Почему чеснок желтеет на огороде: народные методы, которые избавят от проблемы

Чеснок является легким в выращивании, однако уже в начале лета огородники могут наблюдать его пожелтение. Чтобы быстро избежать проблемы, садоводы знают несколько народных методов, которые действительно помогают.

Пожелтение чеснока – не совсем приятное явление, потому что свидетельствует о ряде причин, которые привели к его болезненному состоянию, пишут Porady 24.

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Какие есть причины пожелтения чеснока

Чеснок чувствителен к влажности, поэтому если почва длительное время мокрая от дождей или перелива, то это приводит к пожелтению листьев.

К пожелтению приводит недостаточное количество питательных веществ в почве. Он требует азота, фосфора и калия для роста, поэтому не забывайте вносить органические или минеральные удобрения.

Кроме того, чеснок может желтеть от некоторых болезней и вредителей. Фузариоз повреждает корневую систему растения, поэтому стоит контролировать, не имеет ли чеснок признаков определенных болезней.



Пожелтение чеснока свидетельствует о проблемах / Фото Pexels

Чем обрабатывать чеснок от пожелтения

Что защитить чеснок от возможных проблем – воспользуйтесь старым перегноем или куриным пометом. Улучшает рост чеснока и обогащает землю сульфат калия. Его надо взять в пропорции 1 чайная ложка на 1 литр воды и опрыскать раствором листья.

Соляной раствор тоже помогает от пожелтения. Для получения правильной жидкости, стакан соли растворите в 10 литрах воды. Также садоводы советуют использовать мочевину. Просто растворите 10 граммов на 10 литров воды и проводите обработку.

Раствор золы хорошо борется с пожелтением чеснока. Надо взять 1 килограмм вещества и размешать в 1 литре кипятка. Подержите 3 дня и обработайте им чеснок. А для того. Чтобы избавиться от вредителей и болезней, используйте нашатырный спирт. На 8 литров воды нужно 50 граммов вещества. Опрыскивайте раствором чеснок вечером, когда спадет температура.