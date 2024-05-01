В этом году Чистый четверг приходится на 2 мая. Считается, что в этот день вода благословляется Небесами и имеет силу очищать людей не только от грехов, но и от неприятностей. Советы по времени и способу купания в Чистый четверг – далее в материале.

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Как и когда правильно купаться в Чистый четверг

Согласно традиции, в этот день нужно завершить банные процедуры до восхода солнца, чтобы зарядить энергией как тело, так и душу.

Кроме того, проснувшись в Чистый четверг, принято умываться серебряной монетой или ложкой – считается, что эта практика укрепляет здоровье и улучшает внешний вид. Больные могут использовать для этого одолженное у соседей серебро.

Во время купания в этот день рекомендуется читать молитву, обращаясь к Божьей Матери, Иисусу Христу и своему ангелу-хранителю.



Правила купания в Чистый четверг / Фото с Canva