Таким образом он будет мягким и сочным, но не сладким. Некоторые плоды можно будет употреблять уже через несколько дней, сильно зеленый ананас созреет за неделю.

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Как хранить ананас, чтобы он быстрее созрел

Лучше всего держать фрукт на балконе, в комнате или даже холодильнике. Важно только следить за тем, если вы будете держать его при комнатной температуре, чтобы на ананас не попадали прямые солнечные лучи. Это может привести к высыханию кожуры и мякоти.

Как ускорить созревание ананаса в комнате

Оберните ананас пищевой пленкой и поставьте в теплое и солнечное место. Одного слоя вполне будет достаточно, а уже через 24 часа фрукт будет готов к употреблению.

Заверните плод в несколько слоев бумаги и поставьте рядом с фруктами. Бумагу придется регулярно разворачивать и заменять влажные листы сухими, чтобы не было чрезмерной влажности. При таких условиях срок созревания ананаса достигнет 3 дней.

Поставьте фрукт на балкон, опрыскайте теплой водой из пульверизатора и оставьте на 5 дней. Ананас созреет и будет готовым к употреблению. Также можете поставить ананас в тканевый мешок или завернуть в махровое полотенце и поставить в темное место на несколько дней.



Созревание ананаса надо можно ускорить в домашних условиях / Фото Pexels

Как ускорить созревание ананаса в холодильнике

Храните ананас в нижних отсеках холодильника, которые предназначены для овощей и фруктов. Поставьте его в бумажный пакет с отверстиями. В пищевой пленке держать нельзя, потому что фрукт перезреет и сгниет.

Чтобы ананас быстрее созрел, следите за тем, чтобы уровень влажности не поднимался выше 90%, регулярно переворачивайте фрукт, чтобы он не испортился и поддерживайте температуру в пределах +7...+8°C. Если она будет ниже – плод замерзнет, а если выше – перезреет.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Созревание ананаса рядом с фруктами

Держите ананас вместе с грушами, яблоками, бананами или абрикосами. Если их хранить вместе, образуется этилен, который ускорит процесс созревания. Просто поставьте фрукты в бумажный пакет и оставьте в темном месте. За несколько дней ананас созреет.