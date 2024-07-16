Таким образом он будет мягким и сочным, но не сладким. Некоторые плоды можно будет употреблять уже через несколько дней, сильно зеленый ананас созреет за неделю.
Читайте также Не узнаете урожай: чем надо подкормить огурцы в июле
Как хранить ананас, чтобы он быстрее созрел
Лучше всего держать фрукт на балконе, в комнате или даже холодильнике. Важно только следить за тем, если вы будете держать его при комнатной температуре, чтобы на ананас не попадали прямые солнечные лучи. Это может привести к высыханию кожуры и мякоти.
Как ускорить созревание ананаса в комнате
Оберните ананас пищевой пленкой и поставьте в теплое и солнечное место. Одного слоя вполне будет достаточно, а уже через 24 часа фрукт будет готов к употреблению.
Заверните плод в несколько слоев бумаги и поставьте рядом с фруктами. Бумагу придется регулярно разворачивать и заменять влажные листы сухими, чтобы не было чрезмерной влажности. При таких условиях срок созревания ананаса достигнет 3 дней.
Поставьте фрукт на балкон, опрыскайте теплой водой из пульверизатора и оставьте на 5 дней. Ананас созреет и будет готовым к употреблению. Также можете поставить ананас в тканевый мешок или завернуть в махровое полотенце и поставить в темное место на несколько дней.
Созревание ананаса надо можно ускорить в домашних условиях / Фото Pexels
Как ускорить созревание ананаса в холодильнике
Храните ананас в нижних отсеках холодильника, которые предназначены для овощей и фруктов. Поставьте его в бумажный пакет с отверстиями. В пищевой пленке держать нельзя, потому что фрукт перезреет и сгниет.
Чтобы ананас быстрее созрел, следите за тем, чтобы уровень влажности не поднимался выше 90%, регулярно переворачивайте фрукт, чтобы он не испортился и поддерживайте температуру в пределах +7...+8°C. Если она будет ниже – плод замерзнет, а если выше – перезреет.
Созревание ананаса рядом с фруктами
Держите ананас вместе с грушами, яблоками, бананами или абрикосами. Если их хранить вместе, образуется этилен, который ускорит процесс созревания. Просто поставьте фрукты в бумажный пакет и оставьте в темном месте. За несколько дней ананас созреет.