Таким чином він буде м’яким та соковитим, але не солодким. Деякі плоди можна буде вживати вже за кілька днів, сильно зелений ананас дозріє за тиждень.

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Як зберігати ананас, щоб він швидше дозрів

Найкраще тримати фрукт на балконі, в кімнаті чи навіть холодильнику. Важливо лише стежити за тим, якщо ви будете тримати його при кімнатній температурі, аби на ананас не потрапляли прямі сонячні промені. Це може призвести до висихання шкірки та м’якоті.

Як пришвидшити дозрівання ананаса в кімнаті

Обгорніть ананас харчовою плівкою та поставте в тепле та сонячне місце. Одного шару цілком буде достатньо, а вже через 24 години фрукт буде готовий до вживання.

Загорніть плід в кілька шарів паперу та поставте поруч з фруктами. Папір доведеться регулярно розгортати та замінювати вологі листи сухими, аби не було надмірної вологості. За таких умов термін дозрівання ананаса досягне 3 днів.

Поставте фрукт на балкон, обприскайте теплою водою з пульверизатора та залишіть на 5 днів. Ананас дозріє та буде готовим до вживання. Також можете поставити ананас в тканинний мішок чи загорнути в махровий рушник й поставити в темне місце на кілька днів.



Дозрівання ананаса треба можна пришвидшити в домашніх умовах / Фото Pexels

Як пришвидшити дозрівання ананаса в холодильнику

Зберігайте ананас в нижніх відсіках холодильника, які призначені для овочів та фруктів. Поставте його в паперовий пакет з отворами. У харчовій плівці тримати не можна, бо фрукт перезріє та згниє.

Щоб ананас швидше дозрів, слідкуйте за тим, щоб рівень вологості не піднімався вище 90%, регулярно перевертайте фрукт, щоб він не зіпсувався та підтримуйте температуру в межах +7…+8°C. Якщо вона буде нижчою – плід замерзне, а якщо вищою – перезріє.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Дозрівання ананаса поруч з фруктами

Тримайте ананас разом з грушами, яблуками, бананами чи абрикосами. Якщо їх зберігати разом, утвориться етилен, який пришвидшить процес дозрівання. Просто поставте фрукти в паперовий пакет та залишіть в темному місці. За кілька днів ананас дозріє.