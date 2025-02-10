Черные пятна на банане – это сигнал о том, что фрукт уже перезрел, а когда он полностью почернеет, то это станет финальной точкой его зрелости, пишет 24 Канал. Нередко почерневшие бананы можно есть, поскольку внутри они все еще сладкие, впрочем теряют текстуру и становятся пюреобразными.

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Чтобы к такому не допустить, рекомендуем воспользоваться несколькими важными советами.

Как правильно хранить бананы

Бананы не рекомендуется держать в холодильнике, поэтому лучше их хранить при комнатной температуре, но не в корзине возле других фруктов, а в кухонном шкафу или кладовке. Место должно быть не очень теплым, но с хорошей вентиляцией.

В супермаркете выбирайте плоды еще зелеными, поскольку созревшие желтые фрукты будут храниться как можно дольше. Также обращайте внимание на кожуру. На ней не должно быть никаких царапин и трещин.



Простые советы, которые помогут бананам храниться свежими / Фото Pexels

Связку бананов следует держать в подвешенном состоянии и не класть на кухонные поверхности. Обязательно вынимайте банан из пакета, поскольку там накапливается влага и газ этилен, поэтому фрукты начнут созревать быстрее.

Чтобы спелые бананы дольше хранились, отделите каждый плод от связки. Каждую ножку банана заверните в пищевую пленку. Это поможет предотвратить выделение этилена, который появляется во время созревания плода. Эту пленку дополнительно можно зафиксировать скетчем. Если же фрукты перезрели, то из них можно сделать панкейки или банановый хлеб.