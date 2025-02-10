Чорні плями на банані – це сигнал про те, що фрукт вже перезрів, а коли він повністю почорніє, то це стане фінальною точкою його зрілості, пише 24 Канал. Нерідко почорнілі банани можна їсти, оскільки всередині вони все ще солодкі, втім втрачають текстуру й стають пюреподібними.

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Щоб до такого не допустити, рекомендуємо скористатися кількома важливими порадами.

Як правильно зберігати банани

Банани не рекомендовано тримати в холодильнику, тому краще їх зберігати при кімнатній температурі, але не в корзині біля інших фруктів, а в кухонній шафі чи коморі. Місце повинно бути не дуже теплим, але з хорошою вентиляцією.

У супермаркеті обирайте плоди ще зеленими, оскільки дозрілі жовті фрукти будуть зберігатися якомога довше. Також звертайте увагу на шкірку. На ній не повинно бути ніяких подряпин й тріщин.



Прості поради, які допоможуть бананам зберігатися свіжими / Фото Pexels

Зв’язку бананів варто тримати в підвішеному стані й не класти на кухонні поверхні. Обов'язково виймайте банан з пакета, оскільки там накопичується волога й газ етилен, тому фрукти почнуть дозрівати швидше.

Щоб стиглі банани довше зберігалися, відокремте кожен плід від зв’язки. Кожну ніжку банана загорніть у харчову плівку. Це допоможе запобігти виділенню етилену, який з’являється під час дозрівання плоду. Цю плівку додатково можна зафіксувати скетчем. Якщо ж фрукти перестигнули, то з них можна зробити панкейки чи банановий хліб.