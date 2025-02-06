Семена прорастут за считанные дни: вот как их пробудить

Подготовка к дачному сезону уже началась, несмотря на то, что за окном еще зима. Но проращивание семян откладывать точно не стоит.

Посадка рассады и проращивание семян – это очень важный шаг к получению удачного урожая, сообщает 24 Канал. Существует несколько способов, которые помогут вам очень быстро вырастить любые семена.

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Способ с губкой

Первое, что вы можете попробовать – это использовать обычную губку для чистки посуды. Нужно взять новую и чистую губку, смочить ее водой и положить на тарелку. Уже сверху разместите семена и накройте его сверху еще одной губкой.

Всю эту конструкцию нужно убрать в теплое место. Подождите всего несколько дней – и вы заметите, что ваши семена прорастут. Время от времени проверяйте, не высох ли поролон, и при необходимости доливайте воды. А сами губки после этого метода можно и в дальнейшем использовать для уборки и мытья посуды.



В губку можно высадить семена / Фото Pexels

Контрастный "душ"

Семена нужно погрузить в горячую воду всего на несколько секунд, а после этого опустить их в холодную. Этот метод даст неожиданный результат – ваши семена "пробудятся" и начнут быстрее прорастать. Для того, чтобы опускать семена в разную воду, вы можете использовать марлевый мешочек.

Процедуру нужно повторить по крайней мере пять раз.

Водка

Так, даже самая обычная водка может помочь вам в том, чтобы разбудить ваши семена. Погрузите его на полчаса в водку или 45-градусный спирт. После этого можно высадить его, как обычно.