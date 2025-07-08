Букет будет стоять в вазе неделями: добавьте в вазу 2 простых ингредиента

Цветы на подоконнике в вазе выглядят просто невероятно, и поэтому их хочется сохранять свежими как можно дольше. Для этого нужно знать, как за ними ухаживать, а также –что можно добавить в вазу, чтобы продлить им жизнь.

В летнюю жару срок жизни букетов не очень долгий. Впрочем, если знать один простой лайфхак, цветы все же могут радовать вас своим цветением значительно дольше, чем несколько дней, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Что добавить в вазу, чтобы цветы стояли дольше?

Всего две безделушки, что уже есть в вашей кладовой, могут пригодиться, когда вам дарят новый красивый букет. Простая смесь из кухонных ингредиентов будет держать растения свежими еще несколько дополнительных дней.

Весь секрет заключается в том, чтобы добавить в вазу немного сахара и уксуса. Белый уксус полезен во множестве бытовых дел, и уборка – это только одно из них. Зато если добавить белый уксус в вазу, тогда это поможет изменить pH воды. Это улучшает кислотность и создает среду, непригодную для роста бактерий.

Очень часто именно микробы и бактерии становятся причиной гибели растений и их увядания в вазе. Впрочем, просто залить уксус в вазу недостаточно – нужно совместить его с чем-то, что будет питать растения – в этом случае с сахаром.



Сахар и уксус продлевают жизнь цветов / Фото Pexels

Сахар играет решающую роль в продлении жизни цветов. Когда вы растворяете его в воде для букета, вы предоставляете растениям необходимые им питательные вещества, которые они уже не имеют возможности получать через корни.

После того, как цветы срезают, в них прекращается способность к выработке сахара и фотосинтеза. Поэтому добавление сахара в воду – это возможность убедиться, что растения продлят жизнь еще в течение нескольких дополнительных дней, а иногда даже недели.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие растения нужно держать в спальне, чтобы очистить в ней воздух.

Но важно не просто засыпать несколько ложек на дно вазы, а растворить сахар в небольшом количестве теплой воды, а потом влить в емкость с цветами – только так он будет максимально эффективным.