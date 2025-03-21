Если вы привыкли покупать дорогие духи, конечно же, хочется, чтобы запах не выветривался за считанные часы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И достичь этого удивительно легко – нужно только знать элементарный трюк.

Интересно Что делать, если свитер "сел" после стирки: вот как растянуть его обратно

К сожалению, духи не сопровождаются инструкциями по уходу – но это вовсе не значит, что он им не нужен. Для того, чтобы духи не выветрились очень быстро, нужно знать, как их хранить.

Почему духи выветриваются?

Уничтожение аромата начинается с момента, когда вы открываете коробку. Несмотря на то, что на первый взгляд коробки являются чисто декоративными, на самом деле они выполняют очень важную цель: они не пропускают в стакан с духами свет, предотвращают попадание кислорода внутрь флакона и даже немного поддерживают стабильную температуру.

Пока ваш аромат упакован в коробку, он не слишком сильно контактирует с кислородом, но с момента, как вы начинаете пользоваться парфюмом, в нем происходят внутренние изменения. Остановить их полностью невозможно, но все же можно существенно замедлить – если правильно хранить духи.



Духи нужно хранить как следует / Фото Pexels

Кстати, ранее мы рассказывали, куда именно брызгать духами, чтобы запах держался на теле как можно дольше.

Как правильно хранить духи?

Самый простой и практичный совет – хранить флакончик духов в темном, прохладном и сухом месте. Так вы защитите их от трех основных агрессоров: тепла, света и влажности. Солнечный подоконник, полка возле обогревателя или шкаф – это далеко не лучшее место для ваших духов.

А вот худшим местом для хранения духов является ванная, хотя поставить там флакончик и может казаться логичным, ведь именно там вы и готовитесь ко дню. Но из-за перепадов температуры и высокой влажности ваш парфюм испортится в разы быстрее.

Как хранить духи дольше всего?

Простой трюк, что поможет сохранить запах на годы – это поставить их в холодильник. Он поддерживает стабильную температуру и уберегает аромат и от света, и от тепла, и это лучший способ избежать окисления или химического разложения.

В особо влажных и жарких местах натуральные масла и эссенции в аромате могут начать сворачиваться, а если спирт и вода внутри испарятся, у вас во флакончике останется только осадок – а этого вы точно не хотите. Так что холодильник – это идеальный вариант, что поможет предотвратить такое развитие событий.