Якщо ви звикли купувати дорогі парфуми, звісно ж, хочеться, аби запах не вивітрювався за лічені години, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І досягти цього на диво легко – потрібно тільки знати елементарний трюк.

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На жаль, парфуми не супроводжуються інструкціями з догляду – та це зовсім не значить, що він їм не потрібний. Для того, аби парфуми не вивітрилися дуже швидко, потрібно знати, як їх зберігати.

Чому парфуми вивітрюються?

Знищення аромату починається з моменту, коли ви відкриваєте коробку. Попри те, що на перший погляд коробки є суто декоративними, насправді вони виконують дуже важливу мету: вони не пропускають до склянки з парфумом світло, запобігають потраплянню кисню всередину флакона та навіть трохи підтримують стабільну температуру.

Поки ваш аромат упакований у коробку, він не надто сильно контактує з киснем, але з моменту, як ви починаєте користуватися парфумом, у ньому відбуваються внутрішні зміни. Зупинити їх повністю неможливо, та все ж можна суттєво сповільнити – якщо правильно зберігати парфуми.



Парфуми потрібно зберігати як слід / Фото Pexels

До речі, раніше ми розповідали, куди саме бризкати парфумами, аби запах тримався на тілі якомога довше.

Як правильно зберігати парфуми?

Найпростіша та практична порада – зберігати флакончик парфумів у темному, прохолодному та сухому місці. Так ви захистите їх від трьох основних агресорів: тепла, світла та вологості. Сонячне підвіконня, полиця біля обігрівача чи шафа – це далеко не найкраще місце для ваших парфумів.

А ось найгіршим місцем для зберігання парфумів є ванна, хоча поставити там флакончик й може здаватися логічним, адже саме там ви й готуєтеся до дня. Але через перепади температури та високу вологість ваш парфум зіпсується в рази швидше.

Як зберігати парфуми найдовше?

Простий трюк, що допоможе зберегти запах на роки – це поставити їх у холодильник. Він підтримує стабільну температуру та вберігає аромат і від світла, і від тепла, і це найкращий спосіб уникнути окиснення чи хімічного розкладання.

В особливо вологих та жарких місцях натуральні олії та есенції в ароматі можуть почати згортатися, а якщо спирт та вода всередині випаруються, у вас у флакончику залишиться тільки осад – а цього ви точно не хочете. Тож холодильник – це ідеальний варіант, що допоможе запобігти такому розвиткові подій.